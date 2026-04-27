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S.A. 13:48
Tennistavolo Sassari: medaglie ai Campionati Italiani Giovanili
Soddisfazioni e pioggia di medaglie ai Campionati Italiani Giovanili in svolgimento a Terni: argento per la squadra Under 15 maschile e per Laura Pinna
Tennistavolo Sassari: medaglie ai Campionati Italiani Giovanili

SASSARI - Lascia subito il segno il Tennistavolo Sassari ai Campionati Italiani Giovanili in svolgimento a Terni. Laura Pinna ha vinto la medaglia d'argento nella categoria Under 17 femminile. L'atleta del club sassarese è approdata sino alla finale ribaltando i pronostici, ma non è riuscita nell'ultima impresa, contro la favorita Manon Loth (Tennistavolo Torino) che è vicecampionessa italiana di seconda categoria. Laura Pinna ha concesso il bis con l'argento nel doppio misto Under 17 dove ha gareggiato in coppia con Nicolas Famà (Muravera) riuscendo a sbaragliare tutti i doppi concorrenti ma non la fortissima coppia finalista formata da Emanuele Rossi e Manon Loth che si sono imposti per 3-1.

Il Tennistavolo Sassari ha ottenuto poi un prestigioso argento nella competizione a squadre Under 15 maschile, dietro il Tennistavolo Cascina. La squadra è composta da Federico Casula, Nicola Cilloco, Simone Demontis, Edoardo Ian Eremita e Stefano Ganau. Medaglia di bronzo nel doppio maschile Under 15 con Federico Casula e Nicola Cilloco che si sono fermati in semifinale contro la fortissima coppia Tommaso Simi e Filippo Paolicchi (Polisportiva Pulcini Cascina Tennistavolo) che ha poi vinto il titolo. Atleti e atlete, tutti sassaresi, sono stati accompagnati dal tecnico indiano Provas Mondal che insieme a Elena Rozanova prosegue con ottimi risultati il lavoro sul settore giovanile iniziato qualche anno fa.
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