Cor 14:00 Al Canopoleno i peluche vanno in corsia Al Convitto Nazionale Canopoleno, sotto la direzione del rettore Stefano Manca, si è rinnovato l´appuntamento con l´Ospedale dei Pupazzi, un’iniziativa pedagogica e sanitaria che trasforma la paura del "camice bianco" in un momento di gioco e apprendimento



SASSARI - Un ospedale speciale dove i pazienti non piangono, ma sorridono tra le braccia dei loro piccoli proprietari. Al Convitto Nazionale Canopoleno, sotto la direzione del rettore Stefano Manca, si è rinnovato l'appuntamento con l'Ospedale dei Pupazzi, un’iniziativa pedagogica e sanitaria che trasforma la paura del "camice bianco" in un momento di gioco e apprendimento. L'obiettivo del progetto è duplice e prezioso.



Da un lato, permette agli alunni della scuola primaria di esplorare il mondo della sanità in modo protetto: non sono loro a subire visite o esami, ma i loro amati peluche e bambole. Questo "gioco di ruolo" aiuta a smorzare l'ansia legata agli ospedali, spesso percepiti come luoghi freddi o spaventosi. D'altro lato, l'iniziativa rappresenta una palestra fondamentale per gli studenti di Medicina e delle professioni sanitarie. Per questi futuri professionisti, imparare a comunicare con un paziente pediatrico e gestire la sua emotività è una competenza complessa quanto quella clinica.



La riuscita di queste intense giornate di prevenzione e sensibilizzazione è stata possibile grazie al lavoro di squadra tra educatori, coordinatori e volontari.Il progetto è stato coordinato da Sophia Calzavara, mentre il percorso interno alla scuola è stato curato dalle educatrici Paola Spanu e Daniela Scano, che hanno guidato i piccoli allievi in questa avventura. La squadra dei "Pupazzologi", ovvero il cuore operativo è stato composto da un gruppo di studenti entusiasti: Alice Barbolini, Riccardo Capitta, Flavia Caria, Greis Dembacaj, Maria Luisa Garribba, Federica Garrucciu, Sofia Marino, Silvia Mundula, Jonathan Pauciulo, Giulia Porcu, Carla Rossi, Antonio Sabbatella, Anna Simula, Giulia Spada, Denise Torre, Pietro Trevisan. Così come il team Smile-X che ha potuto contare sul supporto di:Alida Bertelli, Silvia Carreras, Luca Lella, Bianca Manca, Carlotta Raffaeli, Sara Rossi.



Durante gli incontri organizzati nei giorni scorsi, i bambini hanno accompagnato i propri "amici del cuore" attraverso tutto l'iter ospedaliero: dall'accettazione alla diagnosi, fino alla cura. Osservando i Pupazzologi all’opera su orsacchiotti e bambole, i piccoli hanno potuto familiarizzare con gli strumenti diagnostici, trasformando un’esperienza potenzialmente traumatica in una scoperta rassicurante e formativa.