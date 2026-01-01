Cor 14:33 Giornata mondiale dell’igiene delle mani La Asl di Sassari scende in piazza: in Piazza Fiume un evento pubblico all´insegna della prevenzione e dell’informazione, in cui verrà diffuso un messaggio semplice e chiaro



SASSARI - In occasione della giornata istituita dall’Organizzazione mondiale della sanità, la Asl Sassari scende in piazza con cittadini, scuole e volontari per contrastare l’antibiotico-resistenza partendo da un gesto semplice ma vitale: il lavaggio delle mani.



Il 5 maggio in occasione della Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani la Asl di Sassari ha organizzato in Piazza Fiume un evento pubblico all'insegna della prevenzione e dell’informazione, in cui verrà diffuso un messaggio semplice e chiaro: il lavaggio delle mani e’ un gesto che dura solo pochi secondi, ma che se eseguito correttamente, rappresenta la prima linea di difesa contro la diffusione di infezioni e un’arma fondamentale nella lotta globale all’antibiotico-resistenza. L’evento vedrà la partecipazione di volontari e degli alunni di alcune scuole primarie della città, protagonisti di un percorso di sensibilizzazione che unisce educazione e divertimento.



L’evento del 5 maggio rappresenta la tappa conclusiva di un importante percorso di sensibilizzazione avviato nella Asl di Sassari ormai da tempo, con incontri mirati rivolti a genitori e insegnanti della scuola primaria, oltre ai volontari del Terzo Settore, ma anche tra i dipendenti dell’Azienda. Attraverso la formazione, infatti, è possibile comprendere come la prevenzione delle infezioni, che vede nell'igiene delle mani il suo pilastro principale, sia la strategia più efficace per ridurre l'uso inappropriato degli antibiotici e proteggere la salute pubblica.