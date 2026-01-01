Cor 12:20 Medicina sportiva, riparte il servizio ad Alghero Riparte la Medicina Sportiva dell´ospedale Marino di Alghero, Antonio Oscar Campus Segretario Aziendale Asl Uil Funzione pubblica: «un servizio fondamentale restituito al territorio»



ALGHERO - La Uil FP accoglie con favore la ripresa dell’attività della Medicina Sportiva del Marino, ufficialmente riattivata a partire dal 1° aprile e operativa dal 3 aprile. Dopo una fase di incertezza che aveva generato forte preoccupazione tra utenti, famiglie e società sportive, il servizio torna finalmente a disposizione della comunità, rappresentando un presidio sanitario fondamentale per la tutela della salute, in particolare dei tanti giovani impegnati nelle attività sportive.



La riattivazione è stata resa possibile grazie all’arrivo del nuovo medico sportivo, il dottor Enrico Bogliolo, che ha già avviato l’attività ambulatoriale e il rilascio delle certificazioni di idoneità sportiva. Al momento, la figura del cardiologo non risulta ancora nominata, ma si confida in una rapida definizione dell’incarico per garantire la piena funzionalità del servizio. La Uil Fp evidenzia come, nonostante tale carenza, l’attività sia comunque assicurata, consentendo di rispondere alle esigenze immediate dell’utenza e delle associazioni sportive del territorio.



La ripresa del servizio assume un valore ancora più rilevante alla luce del pensionamento del dottor Patta, evento che aveva messo seriamente a rischio la continuità della Medicina Sportiva del Marino, creando disagi e rallentamenti per numerosi cittadini. «Oggi si registra finalmente un’inversione di tendenza: la riattivazione del servizio rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il diritto alla salute e verso il mondo dello sport, che necessita di punti di riferimento stabili ed efficienti» sottolinea Antonio Oscar Campus.