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Cor 18:28
Disagi in Guardia medica, l´Asl si scusa
«In accordo con il Distretto, si è provveduto, sin dal fine settimana, ad allestire, seppur in via provvisoria, un’area dedicata alla sala d’attesa della Guardia medica, al fine di garantire condizioni di riparo idonee, specialmente alla fascia di popolazione più fragile. Attualmente nello stabile di via degli Orti sono in fase di ultimazione i lavori di riqualificazione del I e del II piano, che a breve andranno ad ospitare la Casa di comunità»
Disagi in Guardia medica, l´<i>Asl</i> si scusa

ALGHERO - «Nella prospettiva di creazione della Casa di Comunità della città di Alghero, all’inizio del mese di marzo la Asl di Sassari ha trasferito la Guardia Medica di Alghero dall’ospedale Civile al piano terra dello stabile di via degli Orti, sede del Distretto socio sanitario e, a breve, sede della Casa di Comunità». Così la la Direzione Aziendale della Asl di Sassari in seguito ai gravi disservizi denunciati in città da famiglie e politici.

«In accordo con il Distretto, si è provveduto, sin dal fine settimana, ad allestire, seppur in via provvisoria, un’area dedicata alla sala d’attesa della Guardia medica, al fine di garantire condizioni di riparo idonee, specialmente alla fascia di popolazione più fragile. Attualmente nello stabile di via degli Orti sono in fase di ultimazione i lavori di riqualificazione del I e del II piano, che a breve andranno ad ospitare la Casa di comunità».

«La Asl di Sassari si scusa con i cittadini per i disagi che l’intervento in corso potrebbe aver generato, ma assicura che i lavori sono fondamentali per garantire maggiore sicurezza a pazienti e operatori, ma soprattutto sono indispensabili per creare un modello organizzativo di assistenza di prossimità, dove i professionisti lavorano in modalità integrata e multidisciplinare, in strutture di facile accesso per i cittadini con bisogni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria a valenza sanitaria».

Nella Casa di comunità - è l'ulteriore rassicurazione che arriva dalla direzione - troveranno spazio, in un'unica struttura, tutti i servizi territoriali rivolti al cittadino, come la specialistica ambulatoriale, il servizio di Continuità assistenziale (Guardia Medica e Guardia Turistica), ma anche il servizio di assistenza primaria garantito dal Medico di medicina generale e dal Pediatra di libera scelta, oltre al Servizio Consultoriale, e agli sportelli amministrativi, come il Punto Unico di Accesso e il Cup, e tanto altro.
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