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Cor 13:00
Giornata nazionale per la promozione del neurosviluppo
11 maggio: All’Aou di Sassari info-point e iniziative di sensibilizzazione dedicate ai disturbi del neurosviluppo. Rinviato per maltempo l’Open Day previsto a Porto Ferro. Sarà illuminato il Palazzo della Provincia
Giornata nazionale per la promozione del neurosviluppo

SASSARI – Anche quest’anno l’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari aderisce alla quinta edizione della Giornata nazionale per la promozione del neurosviluppo, promossa dalla SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza), con iniziative dedicate all’informazione, alla sensibilizzazione e alla promozione della consapevolezza sui principali disturbi del neurosviluppo. A causa delle avverse condizioni meteorologiche è stato rinviato l’Open Day outdoor previsto domenica 10 maggio nella spiaggia di Porto Ferro. Restano comunque confermate le attività organizzate oggi dalla Neuropsichiatria infantile dell’Aou di Sassari.

Nella mattinata odierna, dalle ore 10.30 alle 13.30, è attivo un info-point dedicato ai principali disturbi del neurosviluppo presso la Neuropsichiatria infantile di viale San Pietro, alle Stecca Bianca, scala E, secondo piano. L’iniziativa è aperta a famiglie, cittadini, studenti e operatori sanitari e prevede la presenza di pannelli informativi ed esplicativi sui principali disturbi del neurosviluppo, tra cui ADHD, disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva, disturbi del linguaggio, dell’apprendimento e del movimento. L’obiettivo è quello di promuovere una maggiore conoscenza delle neurodiversità e favorire una cultura dell’inclusione, della diagnosi precoce e del supporto alle famiglie.

«Parlare di neurosviluppo significa promuovere consapevolezza, inclusione e attenzione verso bambini, ragazzi e famiglie che affrontano ogni giorno percorsi complessi – sottolinea la Direzione strategica dell’Aou di Sassari –. Occasioni come questa sono importanti perché aiutano a superare stereotipi e barriere culturali, favorendo una maggiore conoscenza delle neurodiversità e dei bisogni assistenziali ed educativi collegati». «Anche attraverso momenti di informazione e sensibilizzazione aperti alla cittadinanza possiamo contribuire a costruire una maggiore consapevolezza sui disturbi del neurosviluppo – dichiara Stefano Sotgiu, direttore della Neuropsichiatria infantile –. L’info-point organizzato oggi rappresenta un’occasione importante per avvicinare famiglie, cittadini e operatori ai temi della neurodiversità, promuovendo conoscenza, inclusione e attenzione verso i bisogni dei bambini e degli adolescenti».

Sulla stessa linea Alessandra Carta, neuropsichiatra infantile: «La giornata del neurosviluppo vuole favorire una cultura fondata sull’ascolto, sulla comprensione e sul superamento dei pregiudizi. Attraverso materiali informativi, confronto e divulgazione scientifica possiamo aiutare le famiglie a conoscere meglio i principali disturbi del neurosviluppo e valorizzare le potenzialità di ogni bambino e ragazzo». In Italia un minore su cinque è affetto da un disturbo neuropsichiatrico, vale a dire circa 2 milioni di bambini e ragazzi. Individuare precocemente i segnali di rischio, riconoscere tempestivamente i disturbi del neurosviluppo e attivare interventi adeguati può incidere in maniera significativa sul percorso di crescita del bambino, favorendo migliori traiettorie evolutive e riducendo il rischio che le difficoltà dell’età evolutiva possano evolvere, in età adulta, in quadri psichiatrici più complessi e invalidanti.
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