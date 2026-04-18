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Cor 18:55
Endocrinologia Alghero: nuovo ecografo
Il nuovo ecografo, il Logiq P9, garantisce imaging ad alta definizione, con tecnologie avanzate a supporto della diagnosi. Il consigliere regionale Valdo Di Nolfo interviene sull’implementazione delle dotazioni tecnologiche
Endocrinologia Alghero: nuovo ecografo

ALGHERO – «Il reparto di Endocrinologia dell’Ospedale Marino di Alghero si rafforza grazie all’introduzione di un nuovo ecografo di ultima generazione, una strumentazione di alta fascia ospedaliera che consentirà di migliorare la qualità delle prestazioni diagnostiche e ampliare le possibilità di presa in carico dei pazienti». Il consigliere regionale Valdo Di Nolfo interviene sull’implementazione delle dotazioni tecnologiche a disposizione della dottoressa Giovanna Dore.

Il nuovo ecografo, il Logiq P9, garantisce imaging ad alta definizione, con tecnologie avanzate a supporto della diagnosi, tra cui applicazioni evolute per lo studio dei tessuti e strumenti innovativi che consentono valutazioni sempre più precise e tempestive. «L’ASL Sassari e la Regione Sardegna stanno lavorando per rafforzare concretamente i servizi attraverso l’introduzione di tecnologie all’avanguardia, fondamentali per migliorare la qualità della diagnosi e la presa in carico – sottolinea Di Nolfo –. Desidero rivolgere i miei più sinceri complimenti alla dottoressa Giovanna Dore per la professionalità, la competenza e la dedizione con cui ogni giorno garantisce cure ai pazienti».

Il macchinario, operativo all'Ospedale Marino dallo scorso 26 marzo, sostituisce un macchinario di tecnologia meno recente di proprietà all’Aou tornato a disposizione dell’azienda mista. «Il mio impegno nel seguire con attenzione il percorso di rafforzamento dei servizi sanitari ad Alghero prosegue, sostenendo in prima persona ogni intervento utile a garantire prestazioni sempre più efficaci e accessibili per tutte e tutti» conclude Di Nolfo, unico rappresentante di Alghero in Consiglio Regionale.
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