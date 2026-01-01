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Cor 17:15
Operatori di Strada: corso ad Alghero
Avviso pubblico per la selezione di candidati al percorso formativo per Educatori di Strada Candidature da presentare al Plus entro il 12 maggio
Operatori di Strada: corso ad Alghero

ALGHERO - Il Comune di Alghero, attraverso il Plus Alghero e in collaborazione con l’Università della Strada – Gruppo Abele, intende avviare una selezione di candidati per la partecipazione a un percorso formativo in Educativa di Strada, orientato alla costruzione di reti territoriali e all’innovazione degli interventi di prossimità.

Nei giorni scorsi il Plus Alghero ha indetto l’avviso pubblico per la selezione di candidati al Corso per Operatori di Strada, nell’ambito della programmazione territoriale dei Servizi Sociali e delle Politiche dell’Ambito nel territorio dell’Ambito del PLUS ( Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona ), riconoscendo la necessità di rafforzare interventi strutturati, integrati e innovativi rivolti alla comunità. Il Comune di Alghero, attraverso l’impiego di risorse proprie, ha deliberato l’attivazione di un percorso formativo specifico rivolto agli operatori di strada, quale azione strategica per il rafforzamento delle competenze professionali presenti sul territorio.

«Già con la delibera della Giunta del Sindaco Raimondo Cacciotto del dicembre 2025 - spiega l’Assessore alle Politiche Sociali Maria Grazia Salaris - il Comune di Alghero ha definito la convenzione con il Gruppo Abele, per un progetto di rivolto ad educatori avente ad oggetto un percorso formativo che affronta la progettualità educativa, le emergenze educative attuali, l’approccio e le relazioni possibili, la mediazione dei conflitti, il peer support, la formazione in rete (bisogni educativi, attitudini giovanili e interventi di prossimità) e l’approccio pratico ai progetti di educativa di strada»

Le domande di candidatura, redatte conformemente al modello Allegato A unitamente a copia del documento di riconoscimento in corso di validità, devono essere trasmesse esclusivamente via PEC all'indirizzo plus.alghero@pec.comune.bonorva.ss.it entro e non oltre le ore 12:00 del 12.05.2026.
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