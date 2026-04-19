Cor 18:57 Cinema, al via il bando 2026 da 1,25 milioni È stato ufficialmente pubblicato il bando 2026 per Festival, Premi, Circuiti e Rassegne (L.R. 15/2006): C’è tempo fino al 21 maggio per presentare i progetti attraverso il portale istituzionale della Regione.



CAGLIARI - La Sardegna "Isola del Cinema". La Regione continua a investire nel settore cinematografico e lo fa con numeri e tempi che segnano finalmente una svolta. È stato ufficialmente pubblicato il bando 2026 per Festival, Premi, Circuiti e Rassegne (L.R. 15/2006), con un investimento che sale a 1,25 milioni di euro, 250mila euro in più rispetto allo scorso anno. Inoltre, dopo un confronto tra la Regione e gli operatori del settore, sono state anticipate le scadenze di ben due mesi rispetto all’anno precedente, accogliendo le istanze e le necessità di chi lavora sul campo. Azioni strategiche e necessarie, per permettere agli organizzatori di pianificare i grandi eventi con la serenità di una copertura finanziaria non più solo certa ma anche tempestiva. C’è tempo fino al 21 maggio per presentare i progetti attraverso il portale istituzionale della Regione.