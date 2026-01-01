S.A. 7:56 Docu film sulla Resistenza a Lo Quarter Il nuovo film documentario di Theo Putzu e Paolo Cagnacci sulla Resistenza verrà proiettato venerdì 24 aprile. E´ un´iniziativa promossa dal Centro Servizi Culturali della Società Umanitaria di Alghero, in collaborazione con la sezione algherese dell’ANPI



ALGHERO - Venerdì 24 aprile alle ore 19, nella Sala Conferenze de Lo Quarter, il Centro Servizi Culturali della Società Umanitaria di Alghero, in collaborazione con la sezione algherese dell’ANPI intitolata a Marisa Musu, propone la proiezione di Avevo due paure, il nuovo film documentario di Theo Putzu e Paolo Cagnacci [Italia, 2026, 52’]. Il film è un viaggio spazio-temporale tra persone e luoghi della Resistenza. Le testimonianze emergono come in una scatola nera della memoria: storie drammatiche, malinconiche, emozionanti, tutte accomunate dalla stessa immensa voglia di libertà. I dettagli strettissimi su volti, occhi, bocche mostrano che quel tempo non ha spento, in queste persone, il desiderio di trasmettere i valori per cui, quando erano poco più che ragazzi e ragazze, hanno rischiato la vita. La luce nei loro occhi è un segno di speranza per le nuove generazioni, un invito a difendere democrazia e libertà.



I paesaggi di oggi sono lo spazio esistenziale di ieri: la montagna come casa e teatro di queste piccole grandi storie. Ruderi, sentieri, bunker diventano frammenti visivi di una memoria che resiste.

La proiezione si inserisce nelle celebrazioni del 25 aprile e dialoga con il messaggio lanciato quest’anno dall’ANPI nazionale, che richiama il valore storico e politico del 1946: accanto alla Liberazione, la nascita della Repubblica, il voto alle donne e l’Assemblea Costituente. È l’avvio della costruzione di uno Stato democratico fondato sul lavoro e sul ripudio della guerra. A ottant’anni di distanza, quel percorso viene rimesso in discussione dal ritorno della guerra, dei nazionalismi e delle derive autoritarie.



Da qui la necessità di ritrovare, nella memoria della Resistenza, un’energia condivisa capace di contrastare queste tendenze e riaffermare i valori di pace, giustizia sociale e democrazia.

Richiamando il giuramento dei sopravvissuti di Mauthausen: “La pace e la libertà sono garanti della felicità dei popoli, e la ricostruzione del mondo su nuove basi di giustizia sociale e nazionale è la sola via per la collaborazione pacifica tra stati e popoli”, l’ANPI ribadisce «la necessità di opporsi a queste derive. Se c’è un nuovo fascismo, c’è anche una nuova Resistenza. E dopo la Resistenza, c’è sempre una Liberazione».