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S.A. 21:01
Cinema Realizzato a Scuola: dalla Regione 200mila euro
È questo l’obiettivo del progetto CREAS avviato dalla Regione Sardegna. La Giunta, su proposta dell’assessora della Pubblica Istruzione e Cultura, Ilaria Portas, ha infatti stanziato 200mila euro da destinare, con apposite convenzioni, ai CSC (Centri Servizi Culturali) che aderiranno al progetto
Cinema Realizzato a Scuola: dalla Regione 200mila euro

CAGLIARI - Educare le ragazze e i ragazzi delle scuole della Sardegna al linguaggio cinematografico. È questo l’obiettivo del progetto CREAS avviato dalla Regione Sardegna. La Giunta, su proposta dell’assessora della Pubblica Istruzione e Cultura, Ilaria Portas, ha infatti stanziato 200mila euro da destinare, con apposite convenzioni, ai CSC (Centri Servizi Culturali) che aderiranno al progetto.

«Creas è un progetto finalizzato a fornire agli studenti una base di didattica del cinema – afferma l’assessora Portas –. Abbiamo trovato una buona soluzione operativa nell’affidare le attività ai Centri Servizi Culturali, che dovranno anche fare da raccordo tra l’Ufficio scolastico regionale ed eventuali altri Enti pubblici che parteciperanno al raggiungimento degli obiettivi. I progetti scolastici – prosegue l’esponente della Giunta Todde – sono orientati alla realizzazione di prodotti cinematografici da parte di studentesse e studenti, quali cortometraggi o sceneggiature originali che trattino tematiche sociali, ambientali o culturali di rilevanza regionale o locale. I giovani saranno così coinvolti attivamente in processi creativi collettivi che riguardano l’identità della Sardegna».
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