Cor 12:14 A Ossi il docufilm su Chernobyl Sabato 7 marzo 2026, alle ore 19, a Ossi, presso il Cinema Casablanca sarà proiettato il docufilm “Le Cicogne di Chernobyl” con la regia di Karim Galici. Un appuntamento promosso dal Comune di Ossi con l’Associazione Cittadini del Mondo, la Fondazione di Sardegna e il Cinema Casablanca – Circolo Cinematografico F.I.C.C



OSSI - L’iniziativa si inserisce nel calendario delle attività culturali e di sensibilizzazione alla memoria storica collettiva promosse dall’Amministrazione Comunale e rappresenta un momento di riflessione in occasione del 40° anniversario del disastro nucleare di Chernobyl (1986–2026). «Ricordare significa custodire la memoria e trasmettere valori alle nuove generazioni – dichiara il Sindaco Pasquale Lubinu –. Con questa iniziativa vogliamo valorizzare una pagina importante della solidarietà italiana e del nostro territorio, che ha saputo esprimere accoglienza e grande umanità in un momento storico complesso».



Il film, una produzione originale di Cittadini del Mondo – Cinema per il Sociale, con la collaborazione di RAI Sardegna e RAI Teche, è il primo lavoro cinematografico italiano interamente dedicato all’esperienza dell’accoglienza solidaristica dei minori provenienti dai territori contaminati.

Un film che restituisce il valore dei legami nati tra bambini accolti e famiglie ospitanti, molti dei quali proseguono ancora oggi. Attraverso testimonianze dirette, materiali di repertorio e immagini realizzate nella zona di esclusione attorno alla centrale nucleare, il docufilm ricostruisce una straordinaria vicenda umana che ha visto l’Italia accogliere nel tempo oltre 700.000 minori, diventando il principale Paese di riferimento nei programmi di accoglienza solidaristica legati a Chernobyl: una delle pagine più importanti e toccanti della solidarietà italiana.



L’appuntamento che si inserisce nel riquadro delle attività della Rete di Interconnessioni Sociali dell’Associazione Cittadini del Mondo, sarà anche un’occasione per riflettere sul significato profondo di quella stagione di accoglienza, che ha visto la Sardegna, e il paese di Ossi, distinguersi in modo particolare per generosità, partecipazione e capacità di costruire rapporti umani duraturi. Un patrimonio di memoria e solidarietà che, a quarant’anni dal disastro, conserva intatta tutta la sua attualità. La serata sarà aperta dai saluti istituzionali del Sindaco Pasquale Lubinu. Dialogheranno con il pubblico Giuseppe Carboni, produttore esecutivo del film e per molti anni organizzatore in Sardegna delle accoglienze dei minori provenienti dalle aree contaminate, e Inna Naletko, docente, tra le prime figure ad aver introdotto il concetto di mediazione culturale in questi progetti e autrice di uno dei più importanti prontuari linguistici a livello nazionale per le famiglie ospitanti.



Il film è al centro di una lunga tournée che attraversa numerose località della Sardegna, dell’Italia e diversi Paesi esteri — tra cui Spagna, Germania, Austria, Belgio, Argentina e Giappone — portando nel mondo la testimonianza di una Sardegna solidale e accogliente: un’isola capace di costruire legami tra persone, storie e comunità. Il docufilm ha già ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui il Premio per la Miglior Regia al San Giò Verona Video Festival, il Premio Cinema Sociale al San Benedetto International Film Festival e il Premio per il Miglior Documentario al Festival Internazionale del Cinema Dino De Laurentiis. È stato inoltre selezionato in numerosi festival internazionali, tra cui Toronto International Nollywood Film Festival, i-Fest International Film Festival, Portobello Film & Art Festival di Londra, VisualFest – Università Roma Tre, IDSFFK in India, Capri Hollywood e Festival del Cinema di Spello e dei Borghi Umbri.