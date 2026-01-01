Cor 15:43 Cinema austriaco, seminario ad Alghero L’Associazione Fondo Valentina Piredda-Sardinia - attraverso il progetto Austriamentis 2026 - in collaborazione con la Società Operaia di Mutuo Soccorso Alghero e il Forum Austriaco di Cultura Roma promuove il seminario: Il cinema austriaco. Dentro e fuori la corte di Hollywood. A cura di Mauro Porcu. Sabato 21 marzo, ore 18.30



ALGHERO - Il cinema austriaco. Dentro e fuori la corte di Hollywood. Seminario a cura di Mauro Porcu. Parte I. L’Associazione Fondo Valentina Piredda-Sardinia - attraverso il progetto Austriamentis 2026 - in collaborazione con la Società Operaia di Mutuo Soccorso Alghero e il Forum Austriaco di Cultura Roma promuove il seminario: Il cinema austriaco. Dentro e fuori la corte di Hollywood. A cura di Mauro Porcu. Sabato 21 marzo, ore 18.30.



Per approdare ai poetici docufilm, corti e lungometraggi di Katharina Copony, Emily Artmann, Lotte Schreiber, Amina Handke, gli incontri seminariali con Mauro Porcu in Sardegna ripercorreranno le tracce del cinema storico al maschile da Fritz Lang, Billy Wilder, Otto Preminger, Fred Zinnemann, Erich von Stroheim e Michael Haneke fino alle sessioni dei festival, confrontato ai nuovi linguaggi del cinema austriaco contemporaneo al femminile.



Tematiche, sceneggiature, montaggi e musiche della settima arte. Come si inserisce oggi lo sguardo del cinema contemporaneo austriaco all’interno di un panorama internazionale? Quando ci sono istanze urgenti da comunicare quali sono le strategie dell'attuale generazione di cineaste per veicolarle? Introduce l’incontro lo scrittore Massimiliano Fois, presidente SOMS Alghero. Presenta il ciclo di seminari, Valentina Piredda-Sardinia Ingresso gratuito. Necessaria prenotazione con mail a: ass.fondovpsardinia@gmail.com. Sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso Alghero, Bastioni Marco Polo 27 – Alghero.