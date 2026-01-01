Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariCulturaCinema › Spazio Bunker: Terzo incontro di Impronte
Cor 14:37
Spazio Bunker: Terzo incontro di Impronte
Impronte - piccolo festival di cinema breve è un format creato da Mamù Storytelling, in collaborazione con Monkey Run e Meridiano Zero. Cinque incontri per dare risalto alla forma del cortometraggio
Spazio Bunker: Terzo incontro di Impronte

SASSARI - Mercoledì 18 marzo 2026, alle ore 19, presso lo Spazio Bunker in via Porcellana 17a, Sassari. L’incontro vedrà protagonista Daniele De Muro con Horizon, vincitore come “Miglior Regia” al Cittadella Geo Film Festival, “Menzione d'onore" alla Bordeaux Shorts Biennale e “Miglior Fotografia” all’Uluslararasi Afet Festival di Ankara.

In un futuro prossimo, la società civile, piegata dalla crisi climatica, giunge al collasso definitivo. Nelle terre di confine, percorse da sopravvissuti in cerca di salvezza, l’essere umano è costretto a confrontarsi con la propria natura primordiale, in una realtà desolata dove a governare è solo la legge del più forte. «Abbiamo selezionato Horizon perchè è un lavoro che ci spinge a riflettere sulle conseguenze delle nostre scelte come umanità», dice Francesca Murtula, ideatrice della manifestazione.

Impronte - piccolo festival di cinema breve è un format creato da Mamù Storytelling, in collaborazione con Monkey Run e Meridiano Zero. Cinque incontri per dare risalto alla forma del cortometraggio attraverso proiezioni, dialoghi con registe/i e contenuti narrativi originali ispirati alle opere presentate. Impronte è un progetto realizzato con il contributo di Fondazione di Sardegna. Ingresso libero su prenotazione. Per prenotare mandare una mail a spaziobunker@gmail.com. Il programma completo sulle pagine social di Mamù Storytelling, Monkey Run e Spazio Bunker.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
2/3A Ossi il docufilm su Chernobyl
25/2Inquinamento industriale: Documentario ad Alghero
22/2Chemical Bros, proiezione ad Alghero
18/2Cinema e videoclip: laboratorio per donne ad Alghero
4/2Podcast e film su donne Scomposte ad Alghero
4/2Il documentario di Domenico Ruiu ad Alghero
29/1Seminario su cinema e doppiaggio ad Alghero
13/1Scomposte, le proiezioni di gennaio
12/12Cinema e giornalismo nella Giornata dei Migranti
10/12Speciale cinema sardo al Quarter di Alghero
« indietro archivio cinema »
14 marzo
Fuoco nei pressi dell´aeroporto: 14 auto distrutte
11 marzo
Cadavere di una donna nel mare di Alghero
10 marzo
Fermato Dalì, il rapinatore di Alghero



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)