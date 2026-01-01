Cor 14:37 Spazio Bunker: Terzo incontro di Impronte Impronte - piccolo festival di cinema breve è un format creato da Mamù Storytelling, in collaborazione con Monkey Run e Meridiano Zero. Cinque incontri per dare risalto alla forma del cortometraggio



SASSARI - Mercoledì 18 marzo 2026, alle ore 19, presso lo Spazio Bunker in via Porcellana 17a, Sassari. L’incontro vedrà protagonista Daniele De Muro con Horizon, vincitore come “Miglior Regia” al Cittadella Geo Film Festival, “Menzione d'onore" alla Bordeaux Shorts Biennale e “Miglior Fotografia” all’Uluslararasi Afet Festival di Ankara.



In un futuro prossimo, la società civile, piegata dalla crisi climatica, giunge al collasso definitivo. Nelle terre di confine, percorse da sopravvissuti in cerca di salvezza, l’essere umano è costretto a confrontarsi con la propria natura primordiale, in una realtà desolata dove a governare è solo la legge del più forte. «Abbiamo selezionato Horizon perchè è un lavoro che ci spinge a riflettere sulle conseguenze delle nostre scelte come umanità», dice Francesca Murtula, ideatrice della manifestazione.



Impronte - piccolo festival di cinema breve è un format creato da Mamù Storytelling, in collaborazione con Monkey Run e Meridiano Zero. Cinque incontri per dare risalto alla forma del cortometraggio attraverso proiezioni, dialoghi con registe/i e contenuti narrativi originali ispirati alle opere presentate. Impronte è un progetto realizzato con il contributo di Fondazione di Sardegna. Ingresso libero su prenotazione. Per prenotare mandare una mail a spaziobunker@gmail.com. Il programma completo sulle pagine social di Mamù Storytelling, Monkey Run e Spazio Bunker.