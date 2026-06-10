S.A. 9:03

Il libro di Silvia Marreddu ad Alghero

Incontro con Silvia Marreddu, autrice del libro “L’attesa”, un romanzo che affronta argomenti di grande attualità tra desiderio di maternità, fecondazione assistita e intrighi internazionali. Appuntamento sabato 13 giugno





Sullo sfondo di una Sardegna insolita, dominata dall’ombra imponente e a tratti ambigua di un colosso sanitario che promette a volte senza mantenere, l’autrice esplora il corpo femminile come territorio di frontiera. Il desiderio di maternità, nel romanzo, si scontra con i limiti della biologia, le dinamiche e i conflitti familiari, la freddezza della scienza e le implicazioni di un mercato della fertilità che promette miracoli tecnologici, dalla legislazione sanitaria italiana tenuti sempre sotto controllo. Un esordio lucido e affilato che trasforma un percorso intimo e biologico in una profonda riflessione sociale, politica ed esistenziale sul corpo delle donne, sul concetto di legame di sangue e sulla natura stessa del desiderio.



Silvia Marreddu è nata a Cagliari e fa la pendolare tra Olbia e Bologna. Specializzata in statistica demografica e sociale, è dirigente dell’Ufficio statistica del Comune di Bologna. L’autrice dialogherà con Samantha Mavuli, algherese trapiantata da anni in Australia ed è manager presso il Governo del New South Wales in Australia, dove si occupa di innovazione e trasformazione digitale. È inoltre autrice e conduttrice del programma radiofonico Parole in Libertà e del podcast Unbroken Circle, attraverso i quali intervista imprenditori, accademici, innovatori e protagonisti della società contemporanea. Nel corso della serata si terranno degli intermezzi musicali a curati da Davide Casu, musicista e poeta.

ALGHERO - Nuovo appuntamento della libreria il Labirinto Mondadori di Alghero. Sabato 13 giugno alle ore 18.30 presso la Sala3 della libreria si terrà l’incontro con Silvia Marreddu, autrice del libro “L’attesa” (DeriveApprodi), romanzo che affronta argomenti di grande attualità tra desiderio di maternità, fecondazione assistita e intrighi internazionali. Un romanzo potente e contemporaneo che scardina la retorica idilliaca sulla maternità e sul desiderio di un figlio. E’ la storia di una donna che non vuole arrendersi. Dopo il rifiuto di un’ovodonazione da parte della sorella Michelle, Josephine, maestra sulla soglia dei quaranta, si rivolge al polo sanitario all’avanguardia Fiat Lux di Olbia ma incorre in una complicanza durante un trattamento. E’ l’inizio di un viaggio nei meccanismi complessi della sanità moderna, che come le onde del mare oscilla troppo spesso e pericolosamente tra il pubblico e il privato.