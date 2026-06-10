Marco Colledanchise 8:45 L'opinione di Marco Colledanchise Alghero Regia, un investimento che parla al futuro



La sottoscrizione del Protocollo d’intesa sull’Itinerario delle Sette Città Regie della Sardegna, promosso dall’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio guidato dall’assessore Franco Cuccureddu è un risultato di assoluto rilievo: quasi 3,9 milioni di euro destinati a tre interventi strategici del progetto “L’Alguer Ciutat Real”. Le risorse riguardano il recupero e la riqualificazione del Bastione Magellano–Sant’Elmo, il restauro per il riuso e la rifunzionalizzazione del Forte della Maddalena e della Torre Garibaldi, e il completamento del restauro e recupero funzionale del Palazzo Civico di via Columbano. Per Alghero è una grande notizia. Non parliamo di interventi qualunque, ma di luoghi che raccontano chi siamo: i nostri bastioni, le nostre torri, il nostro centro storico, la nostra identità catalana e mediterranea. Quasi 3,9 milioni di euro investiti su questi beni significano restituire forza, bellezza e centralità a una parte fondamentale della nostra città. Il Protocollo rientra in un programma complessivo da 30 milioni di euro, finanziato con risorse FSC 2021-2027, destinato alle sette Città Regie della Sardegna: Alghero, Bosa, Cagliari, Castelsardo, Iglesias, Oristano e Sassari. L’obiettivo è creare un itinerario regionale riconoscibile, capace di valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale e identitario delle città coinvolte, rafforzando il turismo culturale e integrandolo con le altre forme di turismo, da quello balneare a quello enogastronomico e del benessere. Questo progetto dice una cosa molto chiara: Alghero non è soltanto una destinazione turistica estiva. Alghero è storia, cultura, lingua, architettura, memoria civica. È una città che può e deve competere nel Mediterraneo anche attraverso la qualità del suo patrimonio storico e la forza della sua identità. Va riconosciuto il lavoro dell’assessore Franco Cuccureddu, che ha dato concretezza a una visione importante: mettere le città storiche della Sardegna dentro una strategia moderna, unitaria e riconoscibile. Non singoli interventi scollegati, ma un progetto regionale che parla di identità, attrattività, qualità urbana e sviluppo turistico. Orizzonte Comune dimostra, con i fatti, di essere una presenza politica utile ai territori. La buona politica è questa: costruire relazioni istituzionali, intercettare opportunità, trasformare le idee in risorse e le risorse in opere. Questo intervento è una conferma della capacità del nostro gruppo di lavorare per Alghero con serietà, concretezza e visione. Il finanziamento rappresenta anche una grande responsabilità amministrativa. Il programma prevede infatti tempi, cronoprogrammi, convenzioni attuative e un sistema di coordinamento tra Regione e Comuni, affinché le risorse vengano spese correttamente e gli interventi siano realizzati nei tempi previsti. Ora la sfida è correre. Bisogna trasformare il Protocollo in convenzioni, le convenzioni in cantieri e i cantieri in luoghi restituiti alla città. I fondi ci sono, la visione c’è, gli interventi sono chiari. Serve il massimo impegno perché Alghero possa cogliere fino in fondo questa occasione. Chi ama Alghero non può che provare orgoglio davanti a un investimento di questa portata. I luoghi simbolo della nostra storia tornano al centro di un progetto di futuro. È una notizia che deve entusiasmare la città: perché significa più bellezza, più identità, più turismo culturale, più opportunità e più valore per le nuove generazioni.



* Il consigliere comunale di maggioranza Marco Colledanchise, del gruppo Orizzonte Comune