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Rotonda, si corre ai ripari: riprendono i lavori
Si tenta d’intervenire all’ingresso della città di Alghero, dove a distanza di sei mesi dall’apertura provvisoria della viabilità la situazione rimane decisamente precaria e pericolosa
Rotonda, si corre ai ripari: riprendono i lavori

ALGHERO - Ritornano gli operai all’ingresso di Alghero dopo settimane di inspiegabile sospensione dei lavori. A distanza di sei mesi circa dall’apertura provvisoria della circolazione sulla rotonda che immette su Via Vittorio Emanuele, nelle ultime ore ritornano ad accendersi i mezzi meccanici, nel tentativo di concludere un intervento che ormai è divenuto decisamente urgente. I lavori realizzati a macchia di leopardo e mai ultimati, infatti, determinano una situazione precaria e pericolosa per la viabilità e poco decorosa per una città che fa del turismo un importante volano di crescita economica. La speranza è che si riesca ad imprime una svolta ad un’opera attesa da troppo tempo, fondamentale per lo sviluppo del territorio.
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