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Cor 13:18
Boatness Alghero protagonista a Porto Rotondo
Boatness, l’azienda dei fratelli Gianfranco e Davide Falchi con sede ad Alghero, sarà tra i protagonisti della quinta edizione della Fiera Nautica di Sardegna, in programma dal 7 al 10 maggio 2026 al Marina di Porto Rotondo
Boatness Alghero protagonista a Porto Rotondo

PORTO ROTONDO - La manifestazione si prepara a ospitare quattro giornate dedicate all’industria nautica, con esposizioni, momenti di approfondimento e confronto sui temi dello sviluppo, dell’innovazione e della sostenibilità. In questo contesto, la partecipazione di Boatness rappresenta un segnale significativo della vitalità imprenditoriale del territorio e della capacità di alcune realtà locali di affermarsi su scala regionale e non solo.

Per l’edizione 2026, i fratelli Falchi porteranno in esposizione una selezione di modelli del marchio Beneteau, tra cui l’Antares 11 OB, l’Antares 9 V1, il Flyer 9 Spacedeck e il Flyer 7 Spacedeck, imbarcazioni che coprono diverse tipologie di utilizzo, dalla crociera al diporto più dinamico.

Accanto alle barche, spazio anche alle soluzioni di motorizzazione Mercury Marine, marchio di cui l’azienda algherese è rivenditore autorizzato. Presenza ormai consolidata alla Fiera, Boatness arriva all’edizione 2026 in una fase di ulteriore crescita. Nell’ultimo anno, infatti, l’azienda ha ampliato il proprio raggio d’azione con l’ingresso del marchio Wellcraft per la Sardegna e con l’apertura al segmento delle barche a vela e dei catamarani.

Un’evoluzione che testimonia come il settore nautico sia in continua espansione, in cui le aziende sono chiamate a innovare per rispondere a una domanda sempre più articolata. La presenza a Porto Rotondo sarà dunque non solo un’occasione espositiva, ma anche un momento di confronto con clienti, operatori, istituzioni e pubblico, all’interno di una manifestazione che ha ormai consolidato il proprio ruolo strategico per il futuro della nautica in Sardegna.
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