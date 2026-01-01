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Cor 16:00
«Campeggio abusivo al porto»
Così Christian Mulas, presidente Commissione Ambiente del Comune di Alghero, chiede più rispetto delle regole e del decoro urbano della città di Alghero
«Campeggio abusivo al porto»

ALGHERO - «Il mio intervento non vuole essere in alcun modo un attacco contro i camperisti, che rappresentano una importante forma di turismo itinerante, ma un appello al rispetto delle regole e del decoro urbano della città di Alghero. Alghero è una città turistica che accoglie ogni anno migliaia di visitatori, ma proprio per questo necessita di regole chiare e di comportamenti rispettosi degli spazi pubblici e delle aree di pregio come il porto cittadino». Così Christian Mulas, presidente Commissione Ambiente del Comune di Alghero.

«Negli ultimi tempi si è assistito alla presenza di camper parcheggiati all’interno dell’area portuale con tavolini, sedie, verande improvvisate, panni stesi e situazioni che di fatto configurano campeggio abusivo. Una situazione che, oltre a essere vietata dalla normativa vigente, crea malumori tra residenti e operatori e offre un’immagine poco decorosa del nostro porto e della città. Il porto di Alghero non può essere considerato un parcheggio a cielo aperto. È necessario garantire ordine, sicurezza, rispetto degli spazi comuni e tutela ambientale - sottolinea Mulas - anche alla luce delle problematiche legate allo scarico improprio delle acque reflue e al sovraffollamento in alcune aree sensibili».

«Per questo ritengo utile e concreta la proposta di regolamentare gli accessi all’area portuale attraverso sistemi di controllo come sbarre con fotocellula o lettura targhe/badge, riservando l’accesso ai residenti, ai diportisti e agli autorizzati. Una misura che non vuole penalizzare i camperisti, ma contribuire al decoro del porto, alla sicurezza e alla corretta fruizione delle banchine da parte di chi vive il porto per lavoro o per diporto. Le limitazioni, come previsto dalla normativa, possono essere adottate dai Comuni attraverso specifiche ordinanze quando motivate da ragioni tecniche, di sicurezza, viabilità o tutela di aree particolari come quelle portuali» precisa il presidente della Commissione Ambiente..

«L’amministrazione comunale, inoltre, sta pianificando per la prossima stagione estiva il “Progetto Decoro”, anche grazie all’assunzione stagionale di nuovi agenti della Polizia Municipale. Il progetto prevederà controlli mirati sulla sosta e sul corretto utilizzo delle aree più sensibili della città, comprese quelle portuali, con l’obiettivo di contrastare l’accesso indiscriminato e disciplinare in modo chiaro le aree destinate esclusivamente alle autovetture e quelle più idonee alla sosta dei camper. Il rispetto delle regole non deve mai essere interpretato come una forma di ostilità, ma come uno strumento di tutela del bene comune, dell’ambiente e dell’immagine di Alghero» chiude Christian Mulas, presidente Commissione Ambiente del Comune di Alghero.
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