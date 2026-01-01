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S.A. 13:42
Assessore agli imprenditori nautici: «priorità alle spiagge»
A distanza di alcuni giorni arriva la replica dell´assessore all´Ambiente Raniero Selva alla denuncia di sei imprese nautiche del Porto che lamentano alcuni disservizi nel porto, dalla pulizia agli impianti elettrici: «prima pulizia nelle spiagge e poi nei tratti non balneabili»
Assessore agli imprenditori nautici: «priorità alle spiagge»

ALGHERO - «Il cronoprogramma stabilito dall’Amministrazione per la pulizia degli arenili prevede gli interventi prioritari nei tratti balneabili delle nostre spiagge, secondo un criterio che attribuisce precedenza alla fruibilità da parte di cittadini e turisti che in questo periodo cominciano a frequentare le spiagge e a fare i primi bagni. Va precisato infatti che la concessione oggetto di critica si trova in un tratto di litorale gravato dal divieto di balneazione. Operazioni di pulizia che peraltro vengono eseguite in congruo anticipo rispetto alla consuetudine, proprio per favorire la frequentazione delle spiagge con un decoro sempre maggiore». A distanza di alcuni giorni [LEGGI], arriva la replica dell'assessore all'Ambiente Raniero Selva alla denuncia di sei imprese nautiche del Porto che lamentano alcuni disservizi nel porto, dalla pulizia agli impianti elettrici.

«L’Amministrazione è quindi impegnata con grande sforzo – aggiunge l’Assessore - per restituire come ogni anno l’immagine adeguata alla Riviera del Corallo, dopo l’inverno e le mareggiate e l’accumulo di posidonia che quest’anno si è presentato in misura eccezionale. Massima attenzione anche nei confronti delle imprese che operano sui litorali e che collaborano con il Comune di Alghero a migliorare la qualità del decoro delle nostre spiagge e dei servizi. Sarà cura dell’Amministrazione – precisa Selva - intervenire in tempi brevi anche in quei tratti non balneabili per uniformare il decoro con il resto delle spiagge algheresi. Va detto, ad onor del vero, che il tratto oggetto delle critiche, fin dal 2019 è diventato un luogo pulito e ordinato, nonostante fosse individuato come sito di accumulo della posidonia. E lo sarà anche per questa stagione» spiega Selva.

«Non esiste alcuna discriminazione – specifica - nei confronti delle imprese e dei concessionari dei beni demaniali, ma semmai una attenzione nel risolvere i problemi segnalati, anche se con modalità inusuali, che vanno inseriti in un programma di interventi che durerà tutta la stagione balneare, e non solo, con priorità evidente alle esigenze di cittadini e dei tanti visitatori che con la loro presenza contribuiscono allo sviluppo economico delle imprese turistiche e dei servizi della città» conclude l 'esponente della Giunta Cacciotto.
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