Cor 18:46 Italian Cruise Day in Tour a Porto Torres La destinazione Porto Torres al centro del dibattito sulla crocieristica del Mediterraneo. Successo per l’Italian Cruise Day in Tour organizzato dall’AdSP in collaborazione con Risposte Turismo



PORTO TORRES - Una nuova fase di sviluppo per un porto sempre più orientato su un turismo crocieristico culturale di fascia alta e per una destinazione che mira alla qualità e alla valorizzazione della propria identità locale. È questo l’obiettivo dell’appuntamento odierno con l’Italian Cruise Day in Tour, organizzato dall’Autorità di Sistema Portuale in collaborazione con Risposte Turismo, che ha riunito, oggi pomeriggio, nella sala conferenze della sede di Porto Torres, istituzioni, operatori ed esperti del settore per delineare nuove strategie condivise per il futuro dello scalo. L’iniziativa, intitolata “Porto Torres sulla rotta di Giulio Cesare”, segna l’avvio di un percorso che punta a trasformare lo scalo del Nord Ovest sardo da semplice punto di approdo a vera e propria destinazione esperienziale.



All’incontro hanno preso parte numerosi rappresentanti istituzionali, tra cui l’Assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu, il Sindaco di Porto Torres Massimo Mulas, il delegato del Sindaco della Città Metropolitana di Sassari, Gian Piero Madeddu; il Presidente della Provincia della Gallura, Settimo Nizzi; i Direttori Marittimi di Cagliari ed Olbia, Giovanni Stella e Gianluca D’Agostino, insieme a esponenti del territorio e operatori del comparto. Al centro del confronto, il ruolo strategico del turismo crocieristico, in particolare del segmento di fascia alta. Quello delle navi boutique, simbolo di un mercato orientato a esperienze autentiche, culturali e di qualità.



Si tratta di un target esigente, ma ad alto valore aggiunto, composto da viaggiatori attenti alla profondità culturale delle destinazioni e spesso presenti nei periodi di minore afflusso turistico, contribuendo così alla destagionalizzazione. Come evidenziato dal Presidente dell’AdSP, Domenico Bagalà, durante il saluto di benvenuto, l’obiettivo comune dell’appuntamento con l’ICD in Tour è «tracciare insieme una nuova rotta: quella del turismo crocieristico culturale di lusso, un segmento in forte crescita a livello globale, che offre opportunità concrete di sviluppo economico per il nostro territorio e per tutta la filiera locale».