S.A. 9:37 Inaugurata la Fiera Nautica a Porto Rotondo La Fiera Nautica di Sardegna, promossa dal Cipnes Gallura con il sostegno della Regione Sardegna, si chiuderà domenica 10 maggio nella Marina di Porto Rotondo



PORTO ROTONDO - «La nautica continua a crescere ed è un settore strategico per lo sviluppo della Sardegna, per le nostre imprese e per i nostri giovani». Lo hanno ribadito a Porto Rotondo il Vicepresidente della Regione e Assessore della Programmazione e del Bilancio, Giuseppe Meloni, e l’Assessore dell’Industria Emanuele Cani, intervenendo all’inaugurazione della quinta edizione della Fiera Nautica di Sardegna, dove Meloni ha anche portato i saluti della Presidente della Regione, Alessandra Todde. La Fiera Nautica di Sardegna, promossa dal Cipnes Gallura con il sostegno della Regione Sardegna, si chiuderà domenica 10 maggio nella Marina di Porto Rotondo. La Fiera ospiterà oltre 250 imbarcazioni e circa 150 espositori, confermandosi un appuntamento di rilievo nel panorama nazionale e mediterraneo della blue economy. L’assessore Cani interverrà oggi alle 16 nel talk “Internazionalizzazione, attrazione investimenti, incentivi e competitività europea”. L’assessore Meloni sarà invece presente sabato 9 maggio, alle 10, al talk tematico “L’innovazione dell’offerta formativa universitaria per la modernizzazione e la crescita dell’economia territoriale in ambito nautico e aeronautico”.



Nella foto: il taglio del nastro alla presenza del vicepresidente della Regione Meloni e dell’assessore dell’Industria Cani