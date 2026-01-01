Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotizieolbiaCronacaPorto › Olbia, completati i lavori per l´accesso al porto
Cor 20:33
Olbia, completati i lavori per l´accesso al porto
Nuova spinta alla competitività dello scalo in attesa che la stagione crocieristica e turistica entri nel vivo. Si è concluso, nei tempi previsti, l’intervento di ripristino delle quote di fondale nel canale di accesso al porto di Olbia
Olbia, completati i lavori per l´accesso al porto

OLBIA - Nella mattinata di giovedì, la crane ship Hebo Lift II ha portato a termine le operazioni tecniche che, da oggi, garantiscono un nuovo potenziale operativo allo scalo dell’Isola Bianca.
Avviati lo scorso 6 maggio su commissione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, i risultati ottenuti con l’intervento di livellamento assicurano un adeguato “franco verticale sotto chiglia” e, quindi, una migliore manovrabilità delle navi di maggiori dimensioni. Aspetti, questi, che rispondono pienamente alle caratteristiche tecniche delle grandi navi previste nel calendario crocieristico 2026 e rafforzano ulteriormente la competitività dello scalo sul mercato per le prossime stagioni.

Determinante, per la rapidità dell’intervento, l’impiego della nave gru olandese, le cui dotazioni tecnologiche avanzate e sistemi di monitoraggio batimetrico e ambientale in tempo reale hanno consentito di operare con precisione e riducendo al minimo le interferenze con il traffico portuale.
Tale risultato è stato possibile grazie al continuo e proficuo coordinamento con la Capitaneria di Porto di Olbia che, anche in questo caso, ha dimostrato una grandissima sensibilità operativa, contemperando le esigenze della sicurezza della navigazione con quelle del traffico commerciale.
Al termine delle operazioni di ripristino delle quote dei fondali, sono stati eseguiti i rilievi batimetrici finali che hanno confermato il pieno raggiungimento delle profondità previste. I risultati positivi sono già stati comunicati agli operatori e alle compagnie crocieristiche.

«Il completamento dei lavori in linea con le tempistiche previste ci consente di mettere immediatamente a disposizione del crescente traffico crocieristico e dei traghetti uno scalo ancora più performante e sicuro - spiega Domenico Bagalà, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna –. Le attuali condizioni dei fondali ci permettono, quindi, di affrontare la stagione con la massima capacità operativa, in attesa di completare l’iter amministrativo per l’avvio della prima fase dei dragaggi».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
15:25
«Boe a Porto Conte, traditi i diportisti»
Michele Pais (Lega Alghero) interviene sulla nuova disciplina degli ancoraggi nell’Area Marina Protetta: «oggi lo scippo degli ancoraggi liberi è ancora più grave. Vogliono il mare per pochi».
16:00
«Campeggio abusivo al porto»
Così Christian Mulas, presidente Commissione Ambiente del Comune di Alghero, chiede più rispetto delle regole e del decoro urbano della città di Alghero
18:46
Italian Cruise Day in Tour a Porto Torres
La destinazione Porto Torres al centro del dibattito sulla crocieristica del Mediterraneo. Successo per l’Italian Cruise Day in Tour organizzato dall’AdSP in collaborazione con Risposte Turismo
8/5Inaugurata la Fiera Nautica a Porto Rotondo
4/5Boatness Alghero protagonista a Porto Rotondo
30/4Assessore agli imprenditori nautici: «priorità alle spiagge»
30/4Ultimatum imprese nautiche: «risposte o chiusura»
1/5Nautici: «sconcertati dalle parole dell'assessore»
23/4Porto Torres al Seatrade Cruise Global di Miami
17/4Cercasi mozzo ad Alghero: selezione
18/4Olbia: qualità dell´aria nel porto
14/4Giornata del Mare, novità in porto ad Alghero
11/4Crociere, 48 sbarchi ad Alghero
« indietro archivio porto »
18 maggio
«Boe a Porto Conte, traditi i diportisti»
17 maggio
Alghero: esplosione in via Palomba
18 maggio
«Campeggio abusivo al porto»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)