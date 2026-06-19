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S.A. 11:27
Partono i voli interni Olbia-Cagliari-Alghero
Via al nuovo volo che collegherà i tre scali della Sardegna, impiegando 30 minuti, a partire da venerdì 3 luglio. I collegamenti saranno disponibili il lunedì e venerdì. Le tariffe saranno comprese tra 29,99 e 54,99 euro per la sola andata
Partono i voli interni Olbia-Cagliari-Alghero

ALGHERO - Da venerdì 3 luglio sarà operativo il nuovo volo che collegherà i tre scali della Sardegna, impiegando 30 minuti. I collegamenti saranno disponibili il lunedì e venerdì: da Cagliari a Olbia il volo partirà alle 14.30 con arrivo previsto alle 15. Da Olbia a Cagliari il decollo è fissato alle 10.10 e l’atterraggio previsto alle 10.40. Da Cagliari ad Alghero la partenza è prevista alle 11.40, con arrivo al Riviera del Corallo alle 12.10, mentre da Alghero a Cagliari il volo decollerà alle 13 e arriverà alle 13.30. Non si potrà volare in giornata: per chi partirà il venerdì, il primo rientro utile sarà il lunedì successivo. Le tariffe saranno comprese tra 29,99 e 54,99 euro per la sola andata. I voli saranno operati in regime di libero mercato, senza continuità territoriale: per questo motivo le stesse tariffe saranno applicate sia ai residenti in Sardegna sia ai passeggeri non residenti.
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