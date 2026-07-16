Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Umberto Borlotti 9:29
L'opinione di Umberto Borlotti
Bene i rimborsi verso una nuova continuità
<i>Bene i rimborsi verso una nuova continuità</i>

Leggo con piacere che la RAS ha rimodulato i limiti per beneficiare del contributo economico, a tutti i residenti in Sardegna, per i viaggi aerei sulle tratte non in continuità. Verra’ rimborsato il 40% dell’importo del biglietto se il costo sostenuto supera gli 80 euro (validità dal 1 luglio). Il rimborso vale anche per doppia tratta purché la sosta nel primo aeroporto non superi le 24 ore. Spero che l’importo da rimborsare sia sulla somma dei due biglietti per singola tratta. Ora si faccia un altro sforzo organizzativo per evitare che le procedure di rimborso siano lunghe e ferruginose. Guardando avanti penso che si stiano creando le basi per una nuova forma di continuità territoriale.

*Ex direttore dell’aeroporto di Alghero
9:24
Rimborsi fino al 40% ai passeggeri residenti
Le nuove linee guida introducono tre importanti novità. La soglia minima di spesa ammissibile per ottenere il rimborso viene ridotta da 100 a 80 euro per singola tratta, ampliando così la platea dei biglietti rimborsabili. Contestualmente aumenta la percentuale di rimborso, che passa dal 25% al 40%. Le nuove disposizioni entreranno in vigore per i voli effettuati dal 1° luglio 2026
13/7/2026
Voli in continuità cancellati: polemiche
Voli in continuità cancellati, Uil Trasporti Sardegna: «Le criticità della continuità territoriale non possono ricadere sui lavoratori aeroportuali»
13/7«Alghero-Linate, manca il buonsenso»
12/7Aeroitalia rafforza la partnership sarda
8/7In inverno Cagliari vola su Parigi e Ginevra
8/7Voli cancellati: Regione, via alle sanzioni
8/7Continuità: troppi disservizi, Regione intervenga
7/7Continuità territoriale: numeri record per Aeroitalia
6/7Continuità aerea: ennesima giornata di ritardi
4/7Legambiente: voli interni inutili e inquinanti
3/7Parte il primo volo Alghero Cagliari Olbia
1/7Oggi debutta il volo Alghero-Venezia
« indietro archivio aeroporto »



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)