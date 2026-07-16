Umberto Borlotti 9:29 L'opinione di Umberto Borlotti Bene i rimborsi verso una nuova continuità



Leggo con piacere che la RAS ha rimodulato i limiti per beneficiare del contributo economico, a tutti i residenti in Sardegna, per i viaggi aerei sulle tratte non in continuità. Verra’ rimborsato il 40% dell’importo del biglietto se il costo sostenuto supera gli 80 euro (validità dal 1 luglio). Il rimborso vale anche per doppia tratta purché la sosta nel primo aeroporto non superi le 24 ore. Spero che l’importo da rimborsare sia sulla somma dei due biglietti per singola tratta. Ora si faccia un altro sforzo organizzativo per evitare che le procedure di rimborso siano lunghe e ferruginose. Guardando avanti penso che si stiano creando le basi per una nuova forma di continuità territoriale.



*Ex direttore dell’aeroporto di Alghero