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Cor 11:23
Alghero-Milano, nuovo fallimento
La Regione Sardegna è stata costretta a rifare la gara per l’affidamento della continuità territoriale sulla rotta Alghero-Milano Linate. La procedura, inizialmente prevista con avvio il 25 ottobre 2026, è stata revocata dopo le osservazioni della Commissione europea
ALGHERO - La Regione Sardegna è stata costretta a rifare la gara per l’affidamento della continuità territoriale sulla rotta Alghero-Milano Linate. La procedura, inizialmente prevista con avvio il 25 ottobre 2026, è stata revocata dopo le osservazioni della Commissione europea, che hanno imposto la ripubblicazione del bando e lo slittamento dell’inizio del servizio al 1° febbraio 2027. "L’è tutto sbagliato, tutto da rifare", per dirla con il grande ciclista italiano Gino Bartali". «È l’ennesima dimostrazione del dilettantismo amministrativo con cui la Giunta Todde sta governando la Sardegna», dichiara Marco Tedde, consigliere nazionale di Forza Italia. «Non è stato il mercato a bocciare questa procedura, ma Bruxelles. La Regione aveva bandito una gara senza aver correttamente applicato le regole europee. Quando la Commissione ha chiarito che i termini previsti dal Regolamento comunitario dovevano essere calcolati diversamente, la Giunta è stata costretta a fare marcia indietro, revocare tutto e ricominciare da capo. Un errore che poteva essere evitato con maggiore competenza e un serio confronto preventivo con le istituzioni europee».
«Siamo arrivati al terzo tentativo di affidare la stessa rotta in meno di un anno. È il simbolo di una Regione che non programma, ma rincorre continuamente le emergenze, facendo perdere tempo prezioso su un servizio essenziale per i cittadini sardi."
Secondo Tedde, il punto più preoccupante riguarda il periodo compreso tra il 25 ottobre 2026 e il 31 gennaio 2027. La stessa determinazione regionale rivela che l’assessorato è stato costretto a chiedere al Ministero una proroga dell’attuale regime di continuità territoriale fino al 1° febbraio 2027. Ma quella proroga, ad oggi, non risulta ancora concessa. Se il decreto ministeriale non dovesse arrivare in tempo, la rotta Alghero-Linate rischierebbe di rimanere per oltre tre mesi senza oneri di servizio pubblico, con compagnie libere di fissare i prezzi e senza le tutele previste per i residenti. Sarebbe un danno gravissimo per lavoratori, studenti, famiglie, malati e imprese del nord-ovest della Sardegna».
«La cosa più grave -secondo il consigliere nazionale azzurro- è che tutto questo nasce da un errore evitabile della Regione. Oggi la continuità territoriale è appesa a un decreto ministeriale che ancora non c’è e i tempi sono ridotti al minimo: le offerte dovranno arrivare entro il 5 ottobre e dal giorno successivo inizierà una corsa contro il tempo per completare aggiudicazione, controlli, stipula del contratto e organizzazione del servizio. Basta un ricorso o un qualsiasi rallentamento amministrativo per far saltare il cronoprogramma. La continuità territoriale, come la sanità, non è materia da propaganda né da improvvisazione. Richiede competenza, programmazione e credibilità istituzionale. Purtroppo la Giunta Todde sta dimostrando esattamente il contrario. I sardi meritano un governo regionale capace di prevenire i problemi, non un’amministrazione che è costretta a rifare le gare perché si accorge troppo tardi di aver interpretato male le regole europee».
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