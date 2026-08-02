Alghero-Milano, nuovo fallimento

«La cosa più grave -secondo il consigliere nazionale azzurro- è che tutto questo nasce da un errore evitabile della Regione. Oggi la continuità territoriale è appesa a un decreto ministeriale che ancora non c’è e i tempi sono ridotti al minimo: le offerte dovranno arrivare entro il 5 ottobre e dal giorno successivo inizierà una corsa contro il tempo per completare aggiudicazione, controlli, stipula del contratto e organizzazione del servizio. Basta un ricorso o un qualsiasi rallentamento amministrativo per far saltare il cronoprogramma. La continuità territoriale, come la sanità, non è materia da propaganda né da improvvisazione. Richiede competenza, programmazione e credibilità istituzionale. Purtroppo la Giunta Todde sta dimostrando esattamente il contrario. I sardi meritano un governo regionale capace di prevenire i problemi, non un’amministrazione che è costretta a rifare le gare perché si accorge troppo tardi di aver interpretato male le regole europee».

«Siamo arrivati al terzo tentativo di affidare la stessa rotta in meno di un anno. È il simbolo di una Regione che non programma, ma rincorre continuamente le emergenze, facendo perdere tempo prezioso su un servizio essenziale per i cittadini sardi."Secondo Tedde, il punto più preoccupante riguarda il periodo compreso tra il 25 ottobre 2026 e il 31 gennaio 2027. La stessa determinazione regionale rivela che l’assessorato è stato costretto a chiedere al Ministero una proroga dell’attuale regime di continuità territoriale fino al 1° febbraio 2027. Ma quella proroga, ad oggi, non risulta ancora concessa. Se il decreto ministeriale non dovesse arrivare in tempo, la rotta Alghero-Linate rischierebbe di rimanere per oltre tre mesi senza oneri di servizio pubblico, con compagnie libere di fissare i prezzi e senza le tutele previste per i residenti. Sarebbe un danno gravissimo per lavoratori, studenti, famiglie, malati e imprese del nord-ovest della Sardegna».