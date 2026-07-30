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S.A. 9:28
Infarto in volo: atterraggio d’emergenza ad Alghero
Ad attenderlo in pista la medicalizzata di Alghero che gli ha fornito le prime cure per il trattamento dell’infarto in corso, prima di trasferirlo al reparto di Terapia intensiva coronarica del Santissima Annunziata di Sassari
Infarto in volo: atterraggio d’emergenza ad Alghero

ALGHERO - Un passeggero di 69 anni è stato soccorso ieri ad Alghero dove l’aereo in cui viaggiava è atterrato d’emergenza a causa di un malore che lo ha colpito durante il volo. Il veivolo della compagnia Transavia era diretto a Tunisi ma il pilota ha deciso di dirottare il mezzo sul Riviera del Corallo quando l’uomo ha iniziato ad accusare forti dolori al petto. Ad attenderlo in pista la medicalizzata di Alghero che gli ha fornito le prime cure per il trattamento dell’infarto in corso, prima di trasferirlo al reparto di Terapia intensiva coronarica del Santissima Annunziata di Sassari.
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