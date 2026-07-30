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S.A. 15:00
Malpensa e Venezia: nuove rotte invernali da Cagliari
L’apertura della stazione consolida il percorso di crescita della compagnia Wizzair sull’isola, dopo una stagione estiva da record con quasi 440 mila posti da e per Alghero e Olbia e un totale di 11 rotte verso 8 Paesi
Malpensa e Venezia: nuove rotte invernali da Cagliari

CAGLIARI – Wizz Air, seconda compagnia aerea per quota di mercato in Italia annuncia oggi l’inizio delle sue operazioni presso lo scalo a partire dal 14 dicembre 2026: due nuovi collegamenti nazionali dal capoluogo verso Milano Malpensa e Venezia Marco Polo. L’annuncio della nuova stazione di Cagliari si inserisce in un percorso di crescita che Wizz Air ha costruito progressivamente in Sardegna dal 2013, rafforzando negli anni la propria presenza in particolare sugli aeroporti di Alghero e Olbia. Un percorso che ha raggiunto il più importante traguardo con la Summer Season 2026, durante la quale la compagnia ha messo a disposizione quasi 440 mila posti da e per i due scali del Nord Sardegna, con una crescita del 108% rispetto all’estate 2025, operando complessivamente 11 rotte verso 8 Paesi.

Il network estivo da Alghero, in particolare, offre oggi ai passeggeri la possibilità di raggiungere alcune delle destinazioni più interessanti e dinamiche d’Europa e del Mediterraneo: Tirana, Sofia, Budapest, Skopje, Varsavia, Bucarest e Belgrado, oltre al collegamento domestico verso Venezia. Da Olbia, invece, Wizz Air collega la Sardegna con tre destinazioni nazionali e internazionali: Milano Malpensa, Roma Ciampino e Varsavia Chopin. In un arco di tempo di tredici anni, Wizz Air ha progressivamente sviluppato la propria offerta sul territorio sardo, passando dai primi collegamenti domestici a un network sempre più internazionale.

In particolare, dall’avvio delle operazioni sugli aeroporti di Alghero e Olbia, la compagnia ha messo a disposizione oltre 1,7 milioni di posti e trasportato più di 1,4 milioni di passeggeri, contribuendo al rafforzamento della connettività della Sardegna e allo sviluppo dei flussi turistici in entrata e in uscita. «Con l’introduzione dei nuovi collegamenti verso Milano Malpensa e Venezia Marco Polo, creiamo nuovi ponti tra l’isola e due importanti capoluoghi italiani, rendendo gli spostamenti più semplici per chi viaggia per turismo, lavoro o per visitare amici e familiari in una fase in cui la domanda si fa sempre più crescente» ha commentato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air.
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