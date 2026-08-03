Cor 11:15 Rifiuti sulle strisce, impegno contro il degrado «Segnalata la situazione ad una pattuglia mobile della polizia locale che si trovava nei pressi, con il coordinamento della centrale operativa, sono stati individuati gli autori e prescritta l’immediata rimozione»



considerevole di bustoni di spazzatura rilasciati accanto ad un eco box ingombrando, parte di marciapiede e a una sezione delle strisce pedonali. Segnalata la situazione ad una pattuglia mobile della polizia locale che si trovava nei pressi, con il coordinamento della centrale operativa, sono stati individuati gli autori e prescritta l’immediata rimozione.

ALGHERO - «Quando i cittadini e le istituzioni collaborano, e tutti remano nella stessa direzione, ovvero per la qualità e il decoro urbano, i risultati si vedono ed ha senso tangibile e concreto impegnarsi per il bene comune. La polizia locale ha anche la bicicletta e pedala agilmente per la città e i risultati si apprezzano». Questo il commento dal Comitato Suolo Pubblico Bene Comune che nei giorni scorsi ha segnalato, presso lo scalo Tarantiello, nel pieno centro cittadino, un numero