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S.A. 18:51
Voucher piloti: la manifestazione di interesse
Pubblicata la Manifestazione di Interesse finalizzata all’individuazione degli enti formativi idonei e alla costituzione del Catalogo Formativo ASPAL ATPL dal quale saranno selezionati i percorsi destinati ai giovani sardi intenzionati a intraprendere questa carriera
Voucher piloti: la manifestazione di interesse

CAGLIARI - È stata pubblicata sul sito dell’ASPAL (Agenzia sarda per le politiche attive del Lavoro) la Manifestazione di Interesse finalizzata all’individuazione degli enti formativi idonei e alla costituzione del Catalogo Formativo ASPAL ATPL (Airline Transport Pilot License), dal quale saranno selezionati i percorsi destinati ai giovani sardi intenzionati a intraprendere questa carriera. Con un successivo Avviso pubblico saranno disciplinate le modalità di assegnazione dei voucher destinati ai beneficiari dell’intervento. Si tratta di una misura sperimentale fortemente voluta dall’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna con l’obiettivo di favorire l’accesso alla formazione aeronautica tecnica attraverso l’erogazione di voucher formativi destinati a giovani disoccupati residenti in Sardegna, finalizzati al conseguimento della licenza di pilota di linea (ATPL).

«Abbiamo stanziato 2 milioni di euro per offrire ai nostri giovani, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, un’opportunità concreta di accesso a una professione altamente qualificata e sempre più richiesta dal mercato del lavoro - sottolinea l’assessora del Lavoro, Desirè Manca -. «Con questa misura vogliamo abbattere le barriere economiche che spesso impediscono di intraprendere percorsi formativi particolarmente onerosi e consentire ai ragazzi e alle ragazze della Sardegna di costruire il proprio futuro in un settore strategico come quello aeronautico». L’intervento punta a favorire l’occupazione giovanile, il potenziamento della mobilità e il rafforzamento della filiera aeronautica, sostenendo l’accesso ai percorsi necessari per il conseguimento della licenza di pilota di linea (ATPL), disponibili in modalità integrata o modulare. La misura prevede infatti l’erogazione di voucher finalizzati a favorire l’accesso ai percorsi certificati EASA (European Union Aviation Safety Agency)/ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) per il conseguimento delle licenze di pilotaggio, attraverso la copertura delle spese di iscrizione e frequenza, nonché dei costi di viaggio, vitto e alloggio.
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