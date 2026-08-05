S.A. 19:12 Via ai tirocini per i sardi under 35 Con questo obiettivo la Regione Sardegna avvia i Tirocini extracurriculari NEWGENS, una delle misure centrali del Piano Giovani Sardegna 2025-2029, destinata ai giovani residenti nell’Isola tra i 18 e i 35 anni non compiuti



CAGLIARI - La Regione Sardegna stanzia 9 milioni di euro per percorsi retribuiti di sei mesi in azienda. Trasformare la formazione in esperienza, e l’esperienza in lavoro. Con questo obiettivo la Regione Sardegna avvia i Tirocini extracurriculari NEWGENS, una delle misure centrali del Piano Giovani Sardegna 2025-2029, destinata ai giovani residenti nell’Isola tra i 18 e i 35 anni non compiuti. «Con questo importante Piano da circa 80 milioni di euro – dichiara l’assessora del Lavoro Desirè Manca - mettiamo in campo un’azione concreta e coordinata per offrire ai giovani sardi una reale opportunità di ingresso nel mondo del lavoro. Troppi ragazzi sono ancora costretti a lasciare la Sardegna perché non trovano occasioni per costruire qui il proprio futuro. Il nostro obiettivo è invertire questa tendenza, creando percorsi che valorizzino competenze, talento e professionalità all’interno del territorio regionale».



I tirocini saranno attuati dall’ASPAL, attraverso la rete dei Centri per l’Impiego, e finanziati con le risorse del PR Sardegna FSE+ 2021-2027, Priorità 4 "Occupazione giovanile". La misura è rivolta ai giovani residenti in Sardegna, di età compresa tra 18 e 35 anni non compiuti, in stato di disoccupazione, che abbiano rilasciato la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) e sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato nel l Centro per l’Impiego competente. Le richieste di attivazione saranno gestite con procedura informatizzata a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento delle risorse disponibili. Le finestre temporali previste sono tre: La prima finestra: dal 1° settembre 2026 al 15 aprile 2027, con una dotazione di 6 milioni di euro; seconda finestra: dal 1° settembre 2027 al 15 aprile 2028, con una dotazione di 2 milioni di euro; terza finestra: dal 1° settembre 2028 al 15 aprile 2029, con una dotazione di 1 milione di euro.