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S.A. 20:30
Regione assume 106 Oss in Sardegna
Le nuove opportunità riguardano tre aziende sanitarie: 30 posti per la ASL Gallura, 48 posti per l’ARNAS Brotzu e 28 posti per l’AOU di Cagliari
Regione assume 106 Oss in Sardegna

CAGLIARI - È stato pubblicato l’Avviso di avviamento a selezione per l’assunzione a tempo determinato di 106 operatori socio-sanitari (OSS) da destinare alle Aziende del Servizio sanitario regionale nell’ambito dei Cantieri occupazionali sperimentali sanitari. Le nuove opportunità riguardano tre aziende sanitarie: 30 posti per la ASL Gallura, 48 posti per l’ARNAS Brotzu e 28 posti per l’AOU di Cagliari. Le altre aziende del sistema sanitario regionale hanno già avviato o stanno completando l’attivazione dei rispettivi cantieri: AOU Sassari, ASL 1 Sassari, ASL 3 Nuoro, ASL 5 Oristano e ASL 7 Sulcis Iglesiente hanno già avviato i percorsi, mentre ASL 4 Ogliastra e ASL 6 Medio Campidano sono in fase di attivazione. I contratti avranno una durata di otto mesi, con un impegno di almeno 32 ore settimanali, secondo quanto previsto dalle schede progettuali. Le domande potranno essere presentate dalle ore 8.00 del 5 agosto fino alle ore 14.00 dell’11 agosto 2026, esclusivamente attraverso l’area personale del portale Sardegna Lavoro. Possono partecipare le persone disoccupate con Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) attiva, iscritte a un Centro per l’impiego della Sardegna, residenti e domiciliate nell’Isola e in possesso della qualifica di operatore socio-sanitario (OSS) e del diploma di scuola secondaria di primo grado o dell’assolvimento dell’obbligo scolastico.
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