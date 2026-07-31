S.A. 20:04 Formazione professionale: oltre 40 mln da Regione Tra le novità introdotte dalla delibera approvata dalla Giunta figura un limite all’attivazione di alcuni corsi. Ingenti le risorse stanziate per sostenere la nuova programmazione



CAGLIARI - La Regione Sardegna cambia rotta nella programmazione della formazione professionale e con uno stanziamento di oltre 40 milioni di euro punta a costruire un’offerta sempre più vicina alle reali esigenze del mercato del lavoro. L’obiettivo è favorire l’occupazione dei giovani sardi e rispondere con maggiore efficacia alle richieste delle imprese. Tra le novità introdotte dalla delibera approvata dalla Giunta figura un limite all’attivazione di alcuni corsi. Ingenti le risorse stanziate per sostenere la nuova programmazione.



Per il ciclo formativo 2027-2030 sono previsti 5 milioni e 700 mila euro a valere sul PR FSE+ (Piano regionale Fondo sociale europeo plus) 2021-2027, ai quali si aggiungono ulteriori risorse assegnate dal Ministero del Lavoro per circa 3 milioni di euro e risorse regionali, a valere sul prossimo esercizio finanziario, per oltre 18 milioni di euro.



Sono inoltre previste specifiche risorse per i percorsi IeFP di IV anno, finalizzati al conseguimento del diploma professionale di tecnico, finanziati nell’ambito del PR FSE+ 2021-2027: 3 milioni e mezzo di euro per l’annualità 2027/2028 e ulteriori 3 milioni e mezzo di euro per l’annualità 2028/2029. Per i percorsi IFTS - Istruz ione e Formazione Tecnica Superiore - (V anno) sono invece stanziati 4 milioni di euro per l’annualità 2027/2028 e ulteriori 4 milioni di euro per l’annualità 2028/2029.