Cercasi mozzo ad Alghero: selezione

1/8/2026 Su Nobento molta comunicazione e poca informazione Nei fatti, l’azienda non ha accolto le forme di supporto individuate dalla Regione perché ha continuato a chiedere una modalità diversa: il trasferimento diretto di risorse regionali per finanziare attività formative interne. Una richiesta che la normativa vigente non consente di soddisfare. Questa è la differenza sostanziale tra le due posizioni