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S.A. 8:26
Cercasi mozzo ad Alghero: selezione
Avviso di chiamata di imbarco per un marittimo comunitario da imbarcare in qualità di mozzo da imbarcare sul Motopesca denominato "Nonno Giovanni Soc Coop". Selezione entro il 10 agosto
ALGHERO - La Capitaneria di Alghero ha diffuso l’avviso di chiamata di imbarco per un marittimo comunitario da imbarcare in qualità di mozzo da imbarcare sul Motopesca denominato "Nonno Giovanni Soc Coop". I marittimi interessati, purché muniti di regolari Libretti/Foglio di Ricognizione, certificati sanitari richiesti previsti, potranno presentarsi entro le ore 10 del 10 agosto presso l’Ufficio Armamento e Spedizioni dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, in via Eleonora d’Arborea. In caso di mancato riscontro si procederà all’avvio dell’iter previsto del citato art. 318 Codice della Navigazione.
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