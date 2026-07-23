S.A. 11:43 «Difendiamo i diritti dei dipendenti Nobento» La reazione del consigliere regionale algherese Valdo Di Nolfo a seguito della comunicazione FIOM CGIL Sardegna, che ha indetto un’assemblea generale venerdì prossimo nella sede di San Marco, per la crisi che attraversa l’azienda di serramenti di Alghero



ALGHERO - «Sono vicino alle lavoratrici e dei lavoratori della Nobento e delle loro famiglie in questo momento di grande preoccupazione. Nobento rappresenta una realtà produttiva e un presidio occupazionale fondamentale per Alghero e per tutto il territorio del Nord Ovest della Sardegna. È necessario attivare al più presto un confronto tra azienda e organizzazioni sindacali per individuare ogni possibile soluzione utile a salvaguardare i posti di lavoro e garantire un futuro ai lavoratori e lavoratrici coinvolti, già chiamati a grandi sacrifici in questi anni. Come unico rappresentante del territorio in Consiglio Regionale ho il dovere di seguire questa vertenza con la massima attenzione e difendere il diritto al lavoro di tutte e tutti». La reazione del consigliere regionale algherese Valdo Di Nolfo a seguito della comunicazione FIOM CGIL Sardegna, che ha indetto un’assemblea generale venerdì prossimo nella sede di San Marco.