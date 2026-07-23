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S.A. 11:43
«Difendiamo i diritti dei dipendenti Nobento»
La reazione del consigliere regionale algherese Valdo Di Nolfo a seguito della comunicazione FIOM CGIL Sardegna, che ha indetto un’assemblea generale venerdì prossimo nella sede di San Marco, per la crisi che attraversa l’azienda di serramenti di Alghero
«Difendiamo i diritti dei dipendenti Nobento»

ALGHERO - «Sono vicino alle lavoratrici e dei lavoratori della Nobento e delle loro famiglie in questo momento di grande preoccupazione. Nobento rappresenta una realtà produttiva e un presidio occupazionale fondamentale per Alghero e per tutto il territorio del Nord Ovest della Sardegna. È necessario attivare al più presto un confronto tra azienda e organizzazioni sindacali per individuare ogni possibile soluzione utile a salvaguardare i posti di lavoro e garantire un futuro ai lavoratori e lavoratrici coinvolti, già chiamati a grandi sacrifici in questi anni. Come unico rappresentante del territorio in Consiglio Regionale ho il dovere di seguire questa vertenza con la massima attenzione e difendere il diritto al lavoro di tutte e tutti». La reazione del consigliere regionale algherese Valdo Di Nolfo a seguito della comunicazione FIOM CGIL Sardegna, che ha indetto un’assemblea generale venerdì prossimo nella sede di San Marco.
22/7/2026
Nobento crisi senza fine: assemblea a San Marco
Nonostante la richiesta della cassa di integrazione per circa 300 dipendenti risalga al 2023, del rischio sociale per il nord ovest Sardegna non si parla nei tavoli che contano. Venerdì assemblea dei lavoratori convocato da Fiom Cgil
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