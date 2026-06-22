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Castelsardo: Summer school tra filosofia e scrittura
Un’Isola in Rete e Inschibboleth: a Castelsardo quattro Summer School tra filosofia, letteratura e scrittura: A luglio tornano gli appuntamenti di alta formazione che coinvolgeranno studiosi e scrittori provenienti da tutta Italia e non solo
Castelsardo: Summer school tra filosofia e scrittura

CASTELSARDO - Castelsardo si prepara ad accogliere un ricco programma di alta formazione culturale grazie alle Summer School promosse dall’Associazione culturale Inschibboleth, alcune delle quali realizzate in collaborazione con il Festival Internazionale del Libro e della Lettura Un’Isola in Rete. Tra filosofia, letteratura, studi classici e scrittura creativa, il calendario del mese di luglio offrirà occasioni di approfondimento rivolte a studenti, ricercatori, insegnanti e appassionati. Per tutte le iniziative sono ancora aperte le iscrizioni.

L’appuntamento centrale sarà la XVIII Scuola estiva internazionale in filosofia, in programma dal 6 all’8 luglio al Castello dei Doria di Castelsardo e frequentabile anche da remoto e in differita. Fondata dal filosofo Elio Matassi, la scuola affronterà i temi La fenomenologia oggi, Il reale e la relazione e Ontologia trinitaria, attraverso seminari che coinvolgeranno studiosi e docenti provenienti da università italiane e internazionali. Tra gli ospiti figurano Andrea Bellantone, Piero Coda, Emilce Cuda, Joseph Cohen, Massimo Donà, Vito Impellizzeri, Gian Luigi Paltrinieri, Mahon O’Brien e Orietta Ombrosi. Sono inoltre previste alcune presentazioni di libri, organizzate in collaborazione con il festival Un’Isola in Rete. La scadenza per le iscrizioni è fissata per il 30 giugno.

Ad aprire il calendario sarà la sesta edizione della scuola estiva Le parole degli antichi, dal titolo Gli antichi che non ti aspetti e in programma il 3 e 4 luglio presso l’Archivio Storico e la Biblioteca Comunale di Castelsardo. L’iniziativa proporrà un percorso dedicato al pensiero e alla cultura classica, con la partecipazione di Tommaso Braccini, Graziana Brescia, Sotera Fornaro, Mario Lentano, Anna Maria Urso e Massimo Raffa. La scadenza per le iscrizioni è fissata per il 26 giugno. Il programma proseguirà il 9 e 10 luglio con l’ottava edizione della Scuola estiva di Critica e Letteratura, appuntamento ormai consolidato per chi desidera approfondire strumenti e metodi dell’analisi letteraria. Le lezioni saranno affidate ad Alessandro Cadoni, Giorgio Ficara, Filippo La Porta, Raffaele Manica e Massimo Onofri. In questa sede, nel tardo pomeriggio di giovedì 9 luglio, avverrà anche il conferimento del premio per la giovane critica Dino Garrone, giunto alla sua settima edizione. La scadenza per le iscrizioni è fissata per il 30 giugno.

Il ciclo si concluderà l’11 e il 12 luglio con il Laboratorio di scrittura creativa guidato da Walter Siti, tra le voci più autorevoli della narrativa italiana contemporanea e vincitore del Premio Strega nel 2013. L’iniziativa offrirà ai partecipanti un’occasione di confronto diretto sui processi di costruzione del testo narrativo e sulle tecniche della scrittura letteraria. La scadenza per le iscrizioni è fissata per il 25 giugno. Le Summer School rappresentano uno dei momenti più significativi del programma culturale estivo legato al festival Un’Isola in Rete. Le iniziative sono realizzate con il sostegno di Regione Sardegna, Salude & Trigu, Camera di Commercio di Sassari, Fondazione di Sardegna e Comune di Castelsardo.
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