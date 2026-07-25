Cor 15:44 Genera Festival Alghero: arriva Gotor Lo storico e saggista presenta il libro dedicato all’omicidio di Piersanti Mattarella e ai grandi misteri della storia repubblicana





Gotor prende le mosse dal delitto Mattarella per compiere un viaggio inquietante attraverso le stratificazioni del potere italiano soffermandosi sugli «ibridi connubi» tra neofascismo, massoneria occulta, mafia e apparati deviati dello Stato. La ricerca approfondisce anche le relazioni tra l’omicidio Mattarella e le stragi di Ustica e di Bologna di pochi mesi dopo, sullo sfondo di uno scenario internazionale in profondo cambiamento a causa della decisione degli Stati Uniti e della Nato di installare in Sicilia i missili Cruise contro la Libia e l’Unione Sovietica.

L’autore affronta, con il rigore del metodo storico e uno stile avvincente, il contesto in cui l’assassinio di Mattarella è maturato, mettendo in luce temi e snodi che ancora incidono sulla storia del nostro Paese. Un libro importante sull’Italia di ieri che parla all’Italia di oggi e alla sua crisi. L’incontro si inserisce nel calendario di Genera Festival Estate, la rassegna letteraria che accompagna il pubblico verso la nuova edizione del festival, creando occasioni di confronto con alcuni tra i più autorevoli protagonisti del panorama culturale e giornalistico italiano.

A dialogare con l’autore, la costituzionalista Carla Bassu, il senatore Marco Meloni e l’ex Ministro dell’Interno Beppe Pisanu. ALGHERO - Proseguono gli appuntamenti di Genera Festival Estate, l’anteprima della rassegna dedicata al giornalismo e alla comunicazione che anticipa il Genera Festival 2026, in programma tra Sassari e Alghero dal 1° al 5 ottobre. Sabato 25 luglio, alle 21, nella suggestiva cornice di Villa Mosca ad Alghero, sarà Miguel Gotor l’ospite del nuovo appuntamento letterario. Storico, saggista e docente di Storia Moderna all’Università di Roma Tor Vergata, tra i maggiori studiosi della storia politica italiana contemporanea, già senatore della Repubblica e assessore alla Cultura di Roma, Gotor presenterà il suo ultimo libro "L’omicidio di Piersanti Mattarella. L’Italia nel mirino: Palermo, Ustica, Bologna 1979-1980" (Einaudi).