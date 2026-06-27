 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Cor 17:03
Cabras, in 500 per D’Alema e Recalcati
Al Nuovo Parco del Museo Civico una serata tra politica, musica ed educazione.
Questa sera il Festival Internazionale dell’Archeologia prosegue con Dioniso e le nuove ricerche nel Sinis
Cabras, in 500 per D’Alema e Recalcati

CABRAS - Oltre cinquecento persone hanno gremito ieri sera il Nuovo Parco del Museo Civico Giovanni Marongiu di Cabras per l’anteprima della quinta edizione del Festival Letterario dell’Archeologia, promosso dalla Fondazione Mont’e Prama. Un vero e proprio sold out per una serata che ha condotto il pubblico dalle grandi trasformazioni della politica italiana e internazionale alle sfide dell’educazione e della genitorialità contemporanea, attraverso gli interventi di Massimo D’Alema e Massimo Recalcati e le atmosfere musicali di Terre del ritorno.
Due incontri molto diversi, uniti dalla volontà di leggere le inquietudini del presente e di individuare nuove prospettive per il futuro. Da una parte la crisi delle democrazie, il ruolo dell’Europa e la necessità di ricostruire un progetto politico capace di tenere insieme sviluppo, lavoro e coesione sociale; dall’altra la responsabilità degli adulti, il rapporto tra desiderio e vocazione e il compito della scuola nel riconoscere e coltivare il talento delle nuove generazioni. La serata si è aperta con "La politica dopo la politica: dalla Prima Repubblica alla crisi delle democrazie", un lungo dialogo tra Massimo D’Alema, il presidente della Fondazione Mont’e Prama Anthony Muroni e la giornalista Virginia Saba.

D’Alema ha ripercorso alcuni passaggi significativi della propria vicenda personale e politica, a partire dall’infanzia e dagli anni della formazione, soffermandosi poi sul rapporto con Enrico Berlinguer, sulla Primavera di Praga, sulla crisi del comunismo sovietico e sulla fine della Guerra fredda, fino alle trasformazioni che hanno segnato la politica italiana negli ultimi decenni.
Numerosi gli aneddoti dedicati ai protagonisti della Prima Repubblica. Tra questi, quello sul rapporto con Francesco Cossiga, nato da scontri politici durissimi e trasformato, negli ultimi anni della vita dell’ex presidente della Repubblica, in una sincera amicizia. «Con Cossiga ho avuto scontri terribili. Negli ultimi anni diventammo amici. Era un uomo amabile, incredibile e dotato di una straordinaria ironia», ha ricordato D’Alema. Nel racconto anche il singolare regalo ricevuto durante una visita a casa: un coltello di Pattada, accompagnato da una delle provocatorie e imprevedibili spiegazioni che caratterizzavano l’ironia del presidente emerito.
15:00
Tonnara Fest: memoria e cultura
Il festival proseguirà a Stintino fino a domenica 28 giugno con talk culturali, laboratori, mostre e degustazioni, e conta sul patrocinio e sul supporto del Comune di Stintino, della Pro Loco, della Regione Sardegna, della Fondazione di Sardegna e della rete Visit Stintino
22/6Castelsardo: Summer school tra filosofia e scrittura
21/6Festa dels Focs de Sant Joan. Custodi silenziosi di un rito
15/6Gigi Cotichella oltre i confini di Villanova
15/6Fumetto, manga, cinema: Summer School ad Alghero
8/6Comune e Generalitat, omaggio a Gaudì
9/6Al Padiglione Tavolara mostra su Grazia Deledda
8/6Costume algherese, gli indirizzi della giunta
2/6Infanzia e gioventù di Gramsci, cortometraggio a Torino
1/6Borse di studio Rotary agli studenti eccellenti
30/5Università in carcere: accordo all’Ersu
« indietro archivio cultura »



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)