S.A. 19:52 Personaggi illustri sardi, 90mila euro per i grandi della cultura Manifestazioni celebrative dedicate ai personaggi illustri isolani che hanno lasciato un’importante impronta nell’isola e non solo, investendo soprattutto sulle nuove generazioni per custodire e valorizzare l’identità culturale della Sardegna



CAGLIARI - La Regione Sardegna finanzia le manifestazioni celebrative dedicate ai personaggi illustri isolani che hanno lasciato un’importante impronta nell’isola e non solo, investendo soprattutto sulle nuove generazioni per custodire e valorizzare l’identità culturale della Sardegna. Su proposta dell’assessora della Pubblica Istruzione e dei Beni Culturali, Ilaria Portas, è stata approvata dalla Giunta regionale la delibera che stanzia 90mila euro per celebrare sei grandi protagonisti della storia sarda. Il cuore dell’intervento è dedicato a Grazia Deledda e alle studentesse e agli studenti sardi: si è deciso infatti di dare il via a un ampio programma di attività e laboratori didattici che coinvolgeranno capillarmente le scuole di tutto il territorio regionale durante l’anno scolastico 2026/2027.



In occasione del centesimo anniversario dell’attribuzione del Premio Nobel per la Letteratura alla scrittrice nuorese, la Regione non si limiterà a celebrazioni formali, ma attiverà un’iniziativa unitaria e coordinata a livello regionale che porterà lo studio della Deledda fuori dai canoni tradizionali. Attraverso percorsi laboratoriali d’avanguardia, gli studenti sardi saranno guidati nella riscoperta dei temi deleddiani, unendo la letteratura alle moderne forme di espressione artistica e multimediale. Gli altri interventi per le celebrazioni di figure storiche. Accanto al filone scolastico deleddiano, la delibera riserva altri 50mila euro (ripartiti in quote da 10mila euro ciascuna) a favore dei Comuni sardi, per sostenere festival, convegni e giornate di studio dedicati ad altrettante figure cardine della cultura isolana:



Comune di Tonara: celebrazioni per il 125° anniversario della morte del poeta Peppino Mereu.

Comune di Quartu Sant’Elena: eventi per il ventennale della scomparsa del musicista Andrea Parodi.

Comune di Guasila: giornate di approfondimento a 10 anni dalla morte dell’antropologo e scrittore Giulio Angioni.

Comune di Villacidro: manifestazioni culturali per i 50 anni dalla scomparsa dell’autore Giuseppe Dessì.

Comune di Desulo: eventi dedicati alla figura del poeta Antioco Casula "Montanaru" nel 70° anniversario della morte.



«Con questo provvedimento integrato la Regione Sardegna trasforma la memoria storica in un cantiere educativo vivo, capace di unire il mondo della scuola e le amministrazioni locali in un unico grande racconto della propria identità culturale – ha affermato l’assessora Portas –. Il cuore vivo di questo finanziamento, ciò a cui tengo maggiormente, sono i laboratori scolastici nei quali le ragazze e i ragazzi vengono coinvolti in maniera diretta e attiva nella scoperta di una figura così significativa e importante come Grazia Deledda».