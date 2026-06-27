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Tonnara Fest: memoria e cultura

Il festival proseguirà a Stintino fino a domenica 28 giugno con talk culturali, laboratori, mostre e degustazioni, e conta sul patrocinio e sul supporto del Comune di Stintino, della Pro Loco, della Regione Sardegna, della Fondazione di Sardegna e della rete Visit Stintino

La giornata inaugurale si è aperta a Stintino con un importante incontro pubblico ospitato nella sala conferenza del MuT (Museo della Tonnara), alla presenza delle massime autorità civili e militari del territorio (tra cui i rappresentanti della Capitaneria di Porto, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza), presenti in prima fila a testimoniare il forte legame istituzionale con la tutela della memoria locale.





I lavori sono stati aperti dall’intervento di Franco Dettori, Presidente del Centro Commerciale Naturale (CCN) di Stintino, che ha evidenziato il grande coinvolgimento del tessuto produttivo e commerciale del paese: «I commercianti, gli artigiani e i ristoratori locali hanno risposto con entusiasmo a questa prima edizione. Il Tonnara Fest rappresenta un’occasione straordinaria per promuovere le eccellenze enogastronomiche a chilometro zero, facendo rete e offrendo ai visitatori un’esperienza commerciale e culinaria unica».





Successivamente ha preso la parola la Sindaca di Stintino, Rita Limbania Vallebella, che ha illustrato l’alto valore storico del progetto: «Stintino racconta se stessa attraverso il mare, la tonnara e la sua anima. Questo festival è un tributo doveroso alle nostre radici e a chi ha costruito questa comunità. Durante il suo discorso, supportato dalla proiezione di preziosi documenti storici ambientati proprio a Stintino e nel suo golfo, la Sindaca ha ripercorso i dati d’archivio sulla popolazione residente all’Asinara (tra cui i nuclei storici di Cala d’Oliva, La Reale e Fornelli) e gli antichi manifesti d’epoca rivolti a pescatori e pastori.A chiudere il cerchio degli interventi è stata Marta Diana, Assessora alla Cultura e al Turismo, che ha sottolineato il ruolo strategico dell’evento nella valorizzazione dell’offerta turistica locale: Il Tonnara Fest unisce la memoria storica al presente e al futuro economico di Stintino. Vogliamo che la cultura del nostro mare diventi un volano per un turismo consapevole e di qualità, capace di far scoprire l’autenticità del nostro borgo ben oltre la bellezza delle spiagge» .

STINTINO – Si è aperta ufficialmente ieri a Stintino la prima edizione del "Tonnara Fest- Festa della Tonnara", l’attesa manifestazione culturale, antropologica ed enogastronomica in programma dal 26 al 28 giugno. Sotto lo slogan "Il gusto della nostra terra e del nostro mare", l’evento è nato per celebrare l’identità profonda del borgo marinaro, legata a doppio filo alla storia della tonnara e alla sua comunità.