Cor 10:00 Genera Festival Estate con Emanuela Pala Dopo gli incontri con Piergiorgio Pulixi, Davide Piras e Miguel Gotor, prosegue il calendario di Genera Festival Estate con gli appuntamenti che vedranno protagonista la giornalista sassarese Emanuela Pala, inviata del programma Piazzapulita di La7, che presenterà il suo libro "Ostinata umanità



ALGHERO - A bordo della Global Sumud Flotilla". Si parte oggi, martedì 28 luglio alle 21 a Villa Mosca, ad Alghero, dove Emanuela Pala dialogherà con Giampaolo Cassitta, direttore artistico di Genera Festival. L’incontro inaugura un percorso di presentazioni dedicato al volume, diario intenso del viaggio della giornalista a bordo della Global Sumud Flotilla, la coalizione internazionale della società civile nata per rompere il blocco navale imposto su Gaza. Il secondo appuntamento è in programma mercoledì 29 luglio alle 21 a Castelsardo, nella suggestiva cornice di piazza La Pianedda, dove sarà ancora Giampaolo Cassitta a dialogare con l’autrice, accompagnando il pubblico attraverso le pagine di un racconto che ripercorre l’abbordaggio della marina israeliana, la detenzione nel carcere del Negev e una profonda riflessione sul coraggio, la solidarietà e la scelta di non restare indifferenti davanti alla sofferenza degli altri. Il mini tour si concluderà venerdì 31 luglio alle 21 a Stintino, nello scenario de Le Vele di Pietra, nel Porto Vecchio. Per l’occasione Emanuela Pala dialogherà con la scrittrice sassarese Raffaela Ulgheri, già protagonista nelle scorse settimane di Genera Festival Estate, e con Paolo Bellotti presidente dell’associazione Intrecci culturali, partner del festival, per un confronto che approfondirà i temi affrontati nel libro e offrirà ulteriori spunti di riflessione sul valore della testimonianza giornalistica e dell’impegno civile. Genera Festival Estate conferma la propria vocazione a promuovere il dialogo tra giornalismo, letteratura e attualità, anticipando lo spirito della prossima edizione di Genera, il festival di giornalismo e comunicazione, in programma tra Sassari e Alghero dal 1° al 5 ottobre 2026, dedicata agli studenti delle scuole superiori.