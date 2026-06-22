 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Cor 14:21
Florinas in Giallo, anteprima a Ossi
Il festival della letteratura gialla della Sardegna, Florinas in Giallo, torna con una attesissima anteprima in programma sabato 27 giugno
Florinas in <i>Giallo</i>, anteprima a Ossi

SASSARI - Il festival della letteratura gialla della Sardegna, Florinas in Giallo, torna con una attesissima anteprima in programma sabato 27 giugno 2026 (h 18.30) tra gli scaffali della biblioteca comunale di Ossi: uno dei più cari amici del festival, Luca Crovi (accompagnato dalle musiche di Marcello Zappreddu) racconterà alla platea "in giallo" Andrea Camilleri, appuntamento imperdibile con la grande storia di un grande scrittore dai forti legami con l’Isola.

Luca Crovi, giornalista, scrittore e autore di fumetti italiano, uno dei massimi esperti di letteratura gialla e noir, ha pubblicato il libro "Andrea Camilleri. Una storia" (2025), una biografia ufficiale e approfondita dedicata al famoso e amatissimo creatore del commissario Montalbano. Un libro che indaga alcuni aspetti meno noti della vita di Camilleri, partendo dalla giovinezza e arrivando sino al 1986, ripercorrendo il suo percorso come regista teatrale, sceneggiatore e dirigente Rai, attraverso gli incontri con personaggi storici (Luigi Pirandello e Robert Capa) e le tappe che lo hanno consacrato icona culturale popolarissima.

«Il legame che esiste fra Camilleri e la Sardegna è insospettabile. Per costruire il personaggio di Montalbano si è ispirato al carattere di suo padre, all’essere poliziotto di un suo prozio Carmelo Camilleri e alla fisicità del professore universitario cagliaritano Giuseppe Marci, tanto che il volto del commissario Camilleri se lo è sempre immaginato simile al suo. Inoltre Giuseppe Camilleri, il padre di Andrea, militò nella brigata Sassari insieme a Emilio Lussu» dice Crovi.
18/6Un’altra Maturità senza Grazia
15/6Concorso Pinuccia Ginesu Maffei: premiazioni
17/3Premio letterario, i vincitori di Sassari
19/2Festival letterari sardi: nuovo bando
27/1Il Premio Ozieri compie 70 anni
23/1Biblioteca regionale intitolata a Grazia Deledda
10/12Centenario Nobel Grazia Deledda: omaggio alle scuole
27/11“Sèmenes”, l'incontro con l'Olio Sartore
4/11Galtellì celebra Grazia Deledda
4/11In Fondazione la storia dell’800 sardo
« indietro archivio letteratura »



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)