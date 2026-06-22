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Florinas in Giallo, anteprima a Ossi

Il festival della letteratura gialla della Sardegna, Florinas in Giallo, torna con una attesissima anteprima in programma sabato 27 giugno





Luca Crovi, giornalista, scrittore e autore di fumetti italiano, uno dei massimi esperti di letteratura gialla e noir, ha pubblicato il libro "Andrea Camilleri. Una storia" (2025), una biografia ufficiale e approfondita dedicata al famoso e amatissimo creatore del commissario Montalbano. Un libro che indaga alcuni aspetti meno noti della vita di Camilleri, partendo dalla giovinezza e arrivando sino al 1986, ripercorrendo il suo percorso come regista teatrale, sceneggiatore e dirigente Rai, attraverso gli incontri con personaggi storici (Luigi Pirandello e Robert Capa) e le tappe che lo hanno consacrato icona culturale popolarissima.





«Il legame che esiste fra Camilleri e la Sardegna è insospettabile. Per costruire il personaggio di Montalbano si è ispirato al carattere di suo padre, all’essere poliziotto di un suo prozio Carmelo Camilleri e alla fisicità del professore universitario cagliaritano Giuseppe Marci, tanto che il volto del commissario Camilleri se lo è sempre immaginato simile al suo. Inoltre Giuseppe Camilleri, il padre di Andrea, militò nella brigata Sassari insieme a Emilio Lussu» dice Crovi.

SASSARI - Il festival della letteratura gialla della Sardegna, Florinas in Giallo, torna con una attesissima anteprima in programma sabato 27 giugno 2026 (h 18.30) tra gli scaffali della biblioteca comunale di Ossi: uno dei più cari amici del festival, Luca Crovi (accompagnato dalle musiche di Marcello Zappreddu) racconterà alla platea "in giallo" Andrea Camilleri, appuntamento imperdibile con la grande storia di un grande scrittore dai forti legami con l’Isola.