Neria De Giovanni 19:31 L'opinione di Neria De Giovanni Un’altra Maturità senza Grazia



Meno male che il centenario dell’unico premio Nobel femminile per le lettere italiane, Grazia Deledda,scollina dal 2026 per arrivare al 2027...almeno abbiamo la speranza di vederla ricordata nelle tracce della

prima prova dell’esame di maturità per l’anno prossimo. Infatti come molti sanno, Deledda ha avuto il riconoscimento del Nobel per il 1926 quindi cent’anni fa, ma questo prestigioso premio è stato comunicato ed assegnato soltanto nel 1927. A parte ogni battuta più o meno polemica, non capisco perché chi sceglie le tracce di italiano per l’esame di maturità nel nostro Ministero della Pubblica Istruzione continui ad ignorare la grandezza del genio femminile. Forse perché la scrittura delle donne è ancora volutamente tenuta fuori dal canone letterario

dei manuali scolastici e delle antologie, sempre con percentuali minime di presenze nonostante il crescente

successo e la crescente bravura delle firme femminili nel settore editoriale. Cesare Pavese e soprattutto Vitaliano Brancati purtroppo non credo siano letti e conosciuti dai nostri ragazzi delle scuole superiori, mentre almeno Grazia Deledda, nata nel 1871, potrebbe essere più facilmente inserita nelle letture curricolari tra i grandi scrittori del primo novecento. Mentre il Ministero e la nostra scuola continuano ad ignorare la grande Grazia, il mondo culturale nazionale ed internazionale si muove con una miriade di eventi, convegni, manifestazioni artistiche. Come presidente dell’AICL- Associazione Internazionale Critici Letterari, ho avviato da tempo la proposta di un volume miscellaneo che analizzerà l’opera deleddiana attraverso la visuale critica di più Paesi europei ed extra

europei; con Gemma Moi, presidente distrettuale della Sardegna della FIDAPA- Federazione Italiana Donne

Arte Professioni e Affari, ho lanciato un progetto che vede coinvolte le socie della FIDAPA di tutta Italia con

loro commenti sulla narrativa deleddiana e le diverse sezioni che autonomamente prepareranno eventi su

Deledda nei rispettivi territori. L’Università di Cambridge a ridosso dei giorni del compleanno di Grazia, nata il 27 settembre, celebra la nostra premio Nobel con un convegno internazionale che avrò l’onore di aprire, al contrario con ottusa e colpevole cecità, l’istituzione scolastica italiana si ostina a non riconoscere la grandezza della scrittura

femminile. Grazia Deledda è l’unica italiana tra le diciotto scrittrici in tutto il mondo da quando nel 1901 è iniziato il premio di Stoccolma eppure per la nostra scuola continua ad essere invisibile! Povera maturità 2026 veramente senza grazia...attendiamo il 2027 con più Grazia..



*Scrittrice