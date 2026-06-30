Cor 9:14 Festival Ligghjendi, buona la prima Al via il festival Ligghjendi: applausi alle grandi storie della prima serata del festival. Grande partecipazione per Luca Crovi, Gigi Riva ed Elvira Mujčić. Questa sera ospiti Piergiorgio Pulixi, Bruno Arpaia e la Sardegna raccontata da The Passenger



SANTA TERESA DI GALLURA - È partita con un buon riscontro di pubblico la serata inaugurale dell’edizione 2026 di Ligghjendi, il festival letterario di Santa Teresa Gallura nato per volontà del Comune e realizzato dalla Cooperativa CoolTour Gallura, con la direzione artistica dello scrittore Flavio Soriga. I presenti hanno seguito con interesse gli incontri che hanno aperto il programma della manifestazione. A inaugurare il festival è stato Luca Crovi, che ha accompagnato gli spettatori alla scoperta dell’universo narrativo di Andrea Camilleri attraverso il volume Andrea Camilleri, una storia. La serata è poi proseguita con Gigi Riva ed Elvira Mujčić, protagonisti di un dialogo dedicato alla Sarajevo della guerra e alla memoria di un’epoca recente della storia europea, ma piuttosto dimenticata, partendo dai rispettivi romanzi La stagione che non c’era (Guanda. 2025) e C’era l’amore a Sarajevo (Mondadori, 2026).

La rassegna proseguirà questa sera, martedì 30 giugno, con una nuova serie di appuntamenti dedicati alla narrativa italiana contemporanea. Ad aprire il programma sarà Bruno Arpaia, che presenterà il romanzo Il mondo senza inverno (Guanda, 2025), una riflessione narrativa sui cambiamenti climatici e sul futuro del nostro pianeta. A seguire salirà sul palco Piergiorgio Pulixi, tra gli autori sardi più amati del noir italiano, protagonista di un incontro dedicato al suo ultimo libro Il nido del corvo (Feltrinelli, 2026). La serata si concluderà con una conversazione dedicata all’ultimo numero della rivista The Passenger, interamente dedicato alla Sardegna, con il giornalista Costantino Cossu e le scrittrici Cristina Caboni e Paola Soriga.

Ligghjendi proseguirà fino al 2 luglio con un calendario che porterà a Santa Teresa Gallura alcuni tra i principali protagonisti della narrativa italiana ed europea, per poi proseguire con la sua seconda parte alla fine dell’estate. La rassegna è realizzata con il sostegno dei Beni Librari della Regione Sardegna.