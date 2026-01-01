Cor 16:33 Premio letterario, i vincitori di Sassari Al via la 19ª edizione di “PLICS”, Premio Letterario Internazionale Città di Sassari: venerdì 20 e sabato 21 marzo al Teatro Civico gli appuntamenti finali, sei donne su dieci tra i vincitori della giuria tecnica di quest’anno



SASSARI - È tutto pronto a Sassari per gli appuntamenti conclusivi della 19ª edizione di PLICS, il Premio Letterario Internazionale “Città di Sassari”, cantiere poetico ideato e diretto da Leonardo Onida che venerdì 20 e sabato 21 marzo porterà al Teatro Civico autori, studenti e protagonisti della scena letteraria contemporanea per le due giornate finali di incontri e premiazioni. Il premio conferma anche per il 2025 la sua dimensione internazionale e partecipativa: sono stati oltre 300 gli autori che hanno preso parte al bando con opere provenienti da tutta Italia e dall’estero, mentre la giuria scuole – unica nel panorama dei concorsi letterari italiani – coinvolge oltre quattromila studenti, chiamati a leggere e valutare le opere finaliste insieme alla giuria tecnica.



Tra i dati più significativi di questa edizione, emerge il risultato delle selezioni: le donne primeggiano nella maggior parte delle sezioni del premio. Tra i dieci riconoscimenti assegnati dalla giuria tecnica, infatti, sei sono andati ad autrici, segnale di una presenza femminile sempre più forte e autorevole nel panorama letterario contemporaneo. Ad aprire l’elenco dei premiati è Lella De Marchi, vincitrice del 1° Premio assoluto per la Poesia Edita con “Le stanze di Emily” (Anterem Edizioni). Nella stessa sezione il Premio della Critica va a Rosanna Frattaruolo con “Fegato in cartolina” (Il Convivio Editore), mentre la Menzione d’Onore è stata assegnata ad Adriana Tasin per “Voragini d’azzurro” (Interno Libri). Nella sezione Poesia Inedita il primo premio è stato attribuito ex aequo a Paolo Cattolico con “Oltre il filo spinato del silenzio” e Stefano Solaro con “Ormai ci si ribella”, mentre la Menzione d’Onore è andata a Gianluigi Braggio per “Pelle nuda”.



Grande spazio alla scrittura femminile anche nella sezione Racconto Inedito, dove il 1° Premio assoluto è stato assegnato a Paola D’Agaro con “Il dolore delle madri”, affiancata dalla Menzione d’Onore a Patrizia Corbani per “Storie di ordinaria reclusione e confuse libertà”. Nella sezione Romanzo il 1° Premio assoluto va invece a Teodoro Lorenzo per “Rimpalli” (Voglino Editrice), mentre il Premio della Critica è stato attribuito a Meana Delrio per “Donne di ginepro” (NPS Edizioni). «Il dato che più colpisce in questa edizione è la forte presenza femminile tra i vincitori – sottolinea Leonardo Onida, ideatore e responsabile del premio – sei premi su dieci sono stati assegnati ad autrici, un segnale importante della qualità e della vitalità della scrittura delle donne oggi. Proprio per questo abbiamo deciso che a consegnare i riconoscimenti saranno le donne che lavorano ogni giorno nell’assessorato alla Cultura del Comune di Sassari, guidate dalla dirigente Marge Cannas: un modo simbolico per creare un ponte tra il lavoro culturale delle istituzioni e quello delle autrici premiate».



Il programma degli appuntamenti prevede venerdì 20 marzo alle 11 la cerimonia dedicata alla giuria delle scuole, con gli studenti del Convitto Nazionale Canopoleno, dell’Istituto Devilla e dell’IPIA di Sassari chiamati ad assegnare i propri riconoscimenti nelle sezioni poesia e racconto.

Sempre venerdì 20 marzo alle 19, al Teatro Civico, spazio all’incontro con lo scrittore Gesuino Némus (Matteo Locci), tra le voci più originali della narrativa italiana contemporanea, al quale la giuria tecnica ha deciso di attribuire il Premio Speciale alla Carriera. L’autore dialogherà con il pubblico in una serata accompagnata da letture e intermezzi musicali. Il momento conclusivo del festival sarà sabato 21 marzo alle 19, sempre al Teatro Civico di Sassari, con la cerimonia ufficiale di premiazione della giuria tecnica, durante la quale verranno consegnati tutti i riconoscimenti della 19ª edizione del Premio Letterario Internazionale Città di Sassari PLICS.