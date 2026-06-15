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Concorso Pinuccia Ginesu Maffei: premiazioni

Il 4 giugno 2026, nella Sala Conferenze dell’Ex-Seminario di Alghero, si è svolta la cerimonia di premiazione della 9ª edizione del “Concorso letterario Pinuccia Ginesu Maffei”

Organizzato dall’Associazione culturale Storie di Alghero, in collaborazione con la Famiglia Ginesu-Maffei e la Libreria Il Labirinto, il Concorso Letterario Pinuccia Ginesu Maffei, dedicato alla memoria dell’insegnante elementare, poetessa e cantautrice algherese, Pinuccia Ginesu Maffei, è riservato ad alunne ed alunni delle classi quinte delle scuole primarie di Alghero, i quali possono partecipare, con i loto elaborati, a quattro diverse sezioni: poesie in lingua italiana - poesie in lingua algherese - racconti brevi in lingua italiana - racconti brevi in lingua algherese.

Il Concorso, ideato nel 2017 dai docenti Claudio Gabriel Sanna e Silvia Sanna, con gli obbiettivi di promuovere la scrittura creativa, incentivare l’amore per la lettura e lo sviluppo della creatività e della fantasia tra i giovani studenti, è giunto quest’anno alla 9ª edizione.





Gli elaborati presentati quest’anno, circa 60 tra poesie e racconti brevi, provenienti dai diversi plessi delle scuole primarie cittadine, sono stati valutati da una giuria composta da docenti, scrittori ed esperti di letteratura per l’infanzia. Autrici ed autori dei migliori elaborati sono stati premiati dagli eredi della poetessa Pinuccia Ginesu Maffei, con pergamene di partecipazione e libri, offerti da Panoramika Grafika e dalla libreria Il Labirinto di Alghero. Alla cerimonia di premiazione, caratterizzata da grande entusiasmo ed emozione, hanno partecipato le bambine e i bambini delle classi quinte, le famiglie, i docenti e tanti operatori ed appassionati del settore.





Sono intervenute la dott.ssa Marisa Castellini, in rappresentanza dell’Università delle Tre Età, che ha gentilmente concesso la sala, e l’Assessora alla Cultura, dott.ssa Raffaella Sanna, le quali hanno desiderato sottolineare l’estrema importanza dell’iniziativa, in un’epoca nella quale i giovani sembrano sempre più allontanarsi dall’amore per la lettura e la scrittura. Nel corso della serata, è stata annunciata dagli organizzatori la prossima pubblicazione, prevista per il mese di ottobre, di un libro dal titolo "Le ragazze e i ragazzi di Pinuccia", che conterrà tutte le poesie e i racconti premiati in queste prime nove edizioni del concorso. Quest’ultima iniziativa gode del patrocinio della Fondazione Alghero / Musei Eventi Turismo Arte.





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