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Artisti di strada: regolamento in Commissione
Convocazione congiunta delle Commissioni consiliari I e III, presiedute rispettivamente dalla Consigliera Giusy Piccone e dal Consigliere Gianni Occhioni
Artisti di strada: regolamento in Commissione

ALGHERO - È prevista per domani pomeriggio (martedì) alle 17 la convocazione congiunta delle Commissioni consiliari I e III, presiedute rispettivamente dalla Consigliera Giusy Piccone e dal Consigliere Gianni Occhioni. All’attenzione dei commissari sarà sottoposta la bozza del Regolamento per la disciplina delle arti di strada, un testo ancora in fase di confronto e aperto ai contributi dei consiglieri, delle associazioni e degli operatori del settore. «Ben vengano le espressioni culturali, ma sempre nel rispetto delle regole e delle persone», dichiara il Sindaco Raimondo Cacciotto in merito alla discussione del nuovo Regolamento comunale. «Abbiamo raccolto le istanze dei residenti, in particolare di quelli del centro storico e delle zone più frequentate dai turisti, che per loro natura rappresentano i luoghi maggiormente interessati da questo tipo di attività, e le abbiamo tradotte in un regolamento che cerca di conciliare le esigenze di tutti. Significativa, ad esempio, è la proposta di non consentire l’amplificazione nelle esibizioni musicali, privilegiando strumenti acustici e performance meno impattanti sotto il profilo acustico». 

Tra le disposizioni contenute nella bozza di Regolamento è previsto che le esibizioni non possano svolgersi in prossimità di strutture sanitarie, scuole durante l’attività didattica, luoghi di culto durante le funzioni religiose o in situazioni che possano arrecare disturbo alle attività economiche, alla circolazione o alla quiete pubblica. Sarà inoltre vietata l’attività entro 100 metri da eventi, manifestazioni e iniziative organizzate, patrocinate o autorizzate dal Comune per tutta la loro durata. La permanenza nella stessa postazione non potrà superare i 60 minuti consecutivi; trascorso tale periodo, l’artista dovrà spostarsi ad almeno 100 metri di distanza. 

«L’obiettivo del Regolamento è duplice: da un lato armonizzare la disciplina delle arti di strada con l’ordinanza comunale in materia di emissioni sonore, garantendo un quadro normativo coerente e chiaro; dall’altro valorizzare l’arte di strada come forma di espressione culturale, artistica e di aggregazione sociale, favorendone lo sviluppo nel rispetto della quiete pubblica, del decoro urbano e della convivenza tra residenti, attività economiche e fruitori degli spazi pubblici» spiega l’Assessora al Turismo e alle Attività produttive Ornella Piras, a cui fanno eco i Presidenti delle Commissioni Giusy Piccone e Gianni Occhioni: «È fondamentale favorire la presenza di musicisti e artisti di strada, garantendo al tempo stesso il rispetto del decoro urbano, della quiete pubblica e della convivenza con residenti e attività economiche. Per questo il confronto in Commissione sarà un passaggio importante per arrivare a un testo il più possibile condiviso».
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