Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Cor 11:00
Live in Sant’Anna per Allee Der Kosmonauten
Dopo diverse produzioni in studio il duo ha deciso che fosse arrivato il momento di realizzare anche un live: Intimo, bucolico, psichedelico e particolare com’è nella loro cifra. E dunque, come accade spesso in questi casi, utile a far emergere nuovi e ulteriori aspetti della proposta originale e originaria del duo
Live in Sant’Anna per Allee Der Kosmonauten

Allee Der Kosmonauten è un progetto artistico e musicale ideato e realizzato da Massimiliano Achenza e Stefano Idili che si muove sull’asse Berlino – Sardegna. Entrambi i musicisti provengono da comuni esperienze in alcune tra le più note band in ambito rock e new wave che agivano in Sardegna tra gli anni ’90 e inizi 2000, ovvero Autosuggestion e Morphia, con cui hanno all’attivo decine di concerti, festival e alcune pubblicazioni in studio.
Allee Der Kosmonauten è un’esperienza caratterizzata dal mix di esperienze, conoscenze e influenze musicali e personali sintetizzate in un format che può essere considerato "musica contemporanea elettronica". Non tutto, però, è creato usando le macchine, alla musica elettronica si intrecciano diverse partiture che rivedono imbracciare gli strumenti d’origine (basso, tastiere e chitarre) i due musicisti.
Proprio come accade in "Live in Sant’Anna", diviso in due parti, per una questione di maggiore fruibilità, rappresenta al meglio quella che è una loro esibizione. Con anche qualche "chicca", non solo rappresentata da alcuni "effetti grafici" e dallo spirito espresso nell’esibizione, ma soprattutto da certi brani, come l’accenno ad una storica canzone dei CCCP che riporta indietro le lancette del tempo quando, entrambi, militavano, come detto, in band fulcro della scena regionale e anche nazionale del dark-wave e post-punk.
Per chiudere, come emerge a chiare lettere alla fine della produzione, è da sottolineare il prezioso supporto tecnico nell’audio e video di Paolo e Alessio Soggiu. Come chiosa la dedica al caro amico, grande imprenditore e conoscitore di musica, Antonio Demontis, oltre che a tutte e tutti quelli che ci sostengono e ci hanno sempre sostenuto.
18/7/2026
«Rispetto per la memoria musicale di Alghero»
«Deve essere raccontata nella sua completezza». A seguito del concerto “Un Certo Concerto” dedicato alla memoria del Maestro Nannarelli, Maria Mordenti, violinista e docente di musica, esprime il proprio rammarico per il mancato coinvolgimento della famiglia del Maestro Augusto Mordenti, il cui nome è stato ricordato nel corso dell’iniziativa
13/7A Dimitri Mattu il Premio Bosa Antica
13/74 serate per celebrare l’algherese
14/7Skylark, al Porto Vecchio il Blue Note Ensemble
13/7MuT Stintino: serata Duke Ellington
12/7Omaggio al Maestro Vittorio Nannarelli
10/717° Festival della Canzone Algherese 2026
7/7Alghero nel circuito della Canzone d’Autore
24/6Frequenze a Sassari, Alghero, Capoterra, Cagliari
22/6"Omine solu", il nuovo singolo dei Double Dose
22/6Artisti di strada: regolamento in Commissione
« indietro archivio musica »



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)