Cor 11:00

Live in Sant’Anna per Allee Der Kosmonauten

Dopo diverse produzioni in studio il duo ha deciso che fosse arrivato il momento di realizzare anche un live: Intimo, bucolico, psichedelico e particolare com’è nella loro cifra. E dunque, come accade spesso in questi casi, utile a far emergere nuovi e ulteriori aspetti della proposta originale e originaria del duo

Allee Der Kosmonauten è un progetto artistico e musicale ideato e realizzato da Massimiliano Achenza e Stefano Idili che si muove sull’asse Berlino – Sardegna. Entrambi i musicisti provengono da comuni esperienze in alcune tra le più note band in ambito rock e new wave che agivano in Sardegna tra gli anni ’90 e inizi 2000, ovvero Autosuggestion e Morphia, con cui hanno all’attivo decine di concerti, festival e alcune pubblicazioni in studio.

Allee Der Kosmonauten è un’esperienza caratterizzata dal mix di esperienze, conoscenze e influenze musicali e personali sintetizzate in un format che può essere considerato "musica contemporanea elettronica". Non tutto, però, è creato usando le macchine, alla musica elettronica si intrecciano diverse partiture che rivedono imbracciare gli strumenti d’origine (basso, tastiere e chitarre) i due musicisti.

Proprio come accade in "Live in Sant’Anna", diviso in due parti, per una questione di maggiore fruibilità, rappresenta al meglio quella che è una loro esibizione. Con anche qualche "chicca", non solo rappresentata da alcuni "effetti grafici" e dallo spirito espresso nell’esibizione, ma soprattutto da certi brani, come l’accenno ad una storica canzone dei CCCP che riporta indietro le lancette del tempo quando, entrambi, militavano, come detto, in band fulcro della scena regionale e anche nazionale del dark-wave e post-punk.

Per chiudere, come emerge a chiare lettere alla fine della produzione, è da sottolineare il prezioso supporto tecnico nell’audio e video di Paolo e Alessio Soggiu. Come chiosa la dedica al caro amico, grande imprenditore e conoscitore di musica, Antonio Demontis, oltre che a tutte e tutti quelli che ci sostengono e ci hanno sempre sostenuto.