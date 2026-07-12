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Cor 14:10
Omaggio al Maestro Vittorio Nannarelli
La Banda Musicale “A.Dalerci” di Alghero, in collaborazione con l’Istituto Artistico Musicale “G.Verdi”, ricorda in musica il Maestro Vittorio Nannarelli. Sarà il palco de Lo Quarter ad ospitare “Un Certo Concerto”, un omaggio a una figura legata a filo doppio alla storia musicale di Alghero. Diversi gli ospiti che si esibiranno
Omaggio al Maestro Vittorio Nannarelli

ALGHERO - Martedì 14 luglio 2026, alle ore 20.30, al Quarter di Alghero, a "Un certo Concerto – Omaggio al Maestro Vittorio Nannarelli", promosso dalla Banda Musicale Antonio Dalerci in collaborazione con l’Istituto Artistico Musicale "Giuseppe Verdi" di Alghero, con il patrocinio del Comune di Alghero. Sarà un incontro dedicato a una figura profondamente legata alla storia musicale della nostra città e allo stesso Istituto Verdi. Il rapporto tra il Maestro Vittorio Nannarelli e il Verdi appartiene alla memoria dell’Istituto e a quella di generazioni di musicisti: un legame fatto di musica, formazione e patrimonio culturale, che il Verdi ha voluto custodire anche attraverso la pubblicazione del volume dedicato al Maestro, oggi nuovamente riproposto alla città. Ricordare Vittorio Nannarelli significa anche raccontare Alghero, la sua storia musicale e la sua lingua. Nel corso della serata, con le voci di Silvia Meloni, Daniele Cambule, Marta Soggiu, Vittoria Lacana, Nando Dalerci e Sofia Cadoni, e con il Maestro Raimondo Dore al pianoforte, la Banda Musicale Antonio Dalerci, diretta dal Maestro Antonio Garofalo, ci accompagneranno in un percorso di memoria e tradizione musicale, per restituire alla comunità una parte della propria storia e rinnovare il legame tra generazioni, tradizione bandistica e identità culturale algherese.
10/7/2026
17° Festival della Canzone Algherese 2026
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