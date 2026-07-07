Cor 9:26 Alghero nel circuito della Canzone d’Autore Il Festival della canzone d’autore delle lingue minoritarie si presenta alla seconda edizione con tante novità. Dopo il successo della prima edizione, Mare Llengua ha ottenuto un importante riconoscimento a livello nazionale, entra a far parte del Mac, il coordinamento della canzone d’autore: Lluis Llach ospite d’onore il 10 ottobre, 11 ottobre l’omaggio a Sergio Sacchi e al Tenco



ALGHERO - Il festival entra a far parte del MAC – Musica d’Autore Contemporanea, il coordinamento nazionale dedicato alla valorizzazione della canzone d’arte italiana, punto di riferimento per la collaborazione tra premi, festival, operatori culturali e realtà storiche della musica d’autore italiana. Il Mac unisce festival, artisti e nuove generazioni. Nasce infatti come una grande alleanza culturale capace di unire storiche realtà italiane della canzone d’autore, premi dedicati ai cantautori, associazioni culturali, festival e centri di produzione musicale indipendente. Il battesimo del MAC nasce con la benedizione del Ministero della Cultura e conta sulla presenza di importanti protagonisti del settore culturale e musicale, tra cui il Club Tenco, Premio Bianca D’Aponte, Premio Bindi, Premio Bruno Lauzi, Premio Pigro, Premio Andrea Parodi, MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, Musicultura, Officina Pasolini, Officina Roversi ed altri ancora. C’è grande soddisfazione per il gradimento ottenuto dal Festival, testimoniato anche dall’attenzione della stampa specializzata che ha rilanciato a livello nazionale la qualità della manifestazione. Il successo dimostra che la scelta di allargare gli orizzonti partendo dalla lingua madre si è rivelata vincente. L’Associazione Culturale Cabirol intanto riparte con l’apertura dei termini per la presentazione delle proposte per l’edizione 2006 del Mare Llengua, in programma per il 9-10-11 ottobre ad Alghero. La scadenza per la presentazione delle proposte, da inviare alla mail cabirolalguer@gmail.com, è fissata al 31 agosto. L’organizzazione sta lavorando al programma della manifestazione, che conta già sulla presenza di un nome importante del panorama internazionale della canzone d’autore come LLuis LLach. Il cantautore catalano sarà ospite d’onore del Festival il 10 ottobre, in un incontro pubblico con diversi ospiti del panorama nazionale e catalano. Ancora novità per il Festival : la serata del 11 ottobre sarà incentrata nell’omaggio a Sergio Secondiano Sacchi, direttore artistico del Club Tenco, scomparso nel Febbraio scorso. E inoltre, concerti in piazza, incontri, documentari. Prosegue infatti la collaborazione con la Società Umanitaria per la proiezione di cortometraggi incentrati sulle lingue minoritarie. Previste anche collaborazioni con le Associazioni culturali Obra Cultural e Omnium Cultural per iniziative legate alla promozione della lingua.